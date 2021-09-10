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Экспорт готовой мясной продукции в Москве вырос почти на 21 процент
Экспорт готовой мясной продукции в Москве вырос почти на 21 процент - РИА Новости, 10.09.2021
Экспорт готовой мясной продукции в Москве вырос почти на 21 процент
Столичные экспортеры почти на 21% увеличили поставки готовой мясной продукции за рубеж, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:14
2021-09-10T08:14
экономика
москва
владимир ефимов (политик)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Столичные экспортеры почти на 21% увеличили поставки готовой мясной продукции за рубеж, сообщается на сайте мэра Москвы."По итогам шести месяцев 2021 года столичные экспортеры поставили за рубеж готовой мясной продукции на 27,86 миллиона долларов США. Это на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было экспортировано товаров на 23,09 миллиона долларов, и на 24,2% выше показателя января — июня 2019 года, тогда Москва поставила продукцию на 22,43 миллиона долларов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в первом полугодии Москва экспортировала готовые мясные продукты в 18 стран. Основными импортерами стали страны ближнего зарубежья — Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Киргизия. Также столица поставляет товары на рынки дальнего зарубежья, среди которых Вьетнам, Панама и Гонконг. Также продукция поставляется в Молдавию."Ранее зарубежные партнеры импортировали в основном мясо и субпродукты столичного производства, в первом полугодии выполнены поставки на 29,6 миллиона долларов США. Теперь отмечается увеличение спроса на готовые мясные изделия, в отчетном периоде экспортировано товаров на 27,86 миллиона долларов. Общий экспорт всей московской продукции из мяса составил 57,46 миллиона долларов", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Сообщается, что примерно две трети поставок готовой мясной продукции приходится на колбасные изделия. Спрос на такую продукцию растет. Так, в первой половине 2021 года ее экспортировали на 17,47 миллиона долларов, за аналогичный период 2020 года — на 14,62 миллиона долларов.Добавляется, что за первые шесть месяцев этого года московские экспортеры на треть расширили географию поставок мяса и субпродуктов — с 14 до 19 мировых рынков. Основными рынками сбыта в 2021 году стали Казахстан, Китай, Узбекистан, Армения, Белоруссия и Гонконг. Подчеркивается, что Китай входит в пятерку главных импортеров мясной продукции. По итогам первого полугодия экспорт в страну увеличился относительно соответствующих периодов 2020 и 2019 годов в два и три раза соответственно.
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экономика, москва, владимир ефимов (политик)
08:14 10.09.2021
 
Экспорт готовой мясной продукции в Москве вырос почти на 21 процент

Заммэра Москвы Ефимов: экспорт готовой мясной продукции вырос почти на 21 процент

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСырокопченая колбаса
Сырокопченая колбаса - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Столичные экспортеры почти на 21% увеличили поставки готовой мясной продукции за рубеж, сообщается на сайте мэра Москвы.
"По итогам шести месяцев 2021 года столичные экспортеры поставили за рубеж готовой мясной продукции на 27,86 миллиона долларов США. Это на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было экспортировано товаров на 23,09 миллиона долларов, и на 24,2% выше показателя января — июня 2019 года, тогда Москва поставила продукцию на 22,43 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первом полугодии Москва экспортировала готовые мясные продукты в 18 стран. Основными импортерами стали страны ближнего зарубежья — Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Киргизия. Также столица поставляет товары на рынки дальнего зарубежья, среди которых Вьетнам, Панама и Гонконг. Также продукция поставляется в Молдавию.
"Ранее зарубежные партнеры импортировали в основном мясо и субпродукты столичного производства, в первом полугодии выполнены поставки на 29,6 миллиона долларов США. Теперь отмечается увеличение спроса на готовые мясные изделия, в отчетном периоде экспортировано товаров на 27,86 миллиона долларов. Общий экспорт всей московской продукции из мяса составил 57,46 миллиона долларов", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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Сообщается, что примерно две трети поставок готовой мясной продукции приходится на колбасные изделия. Спрос на такую продукцию растет. Так, в первой половине 2021 года ее экспортировали на 17,47 миллиона долларов, за аналогичный период 2020 года — на 14,62 миллиона долларов.
Добавляется, что за первые шесть месяцев этого года московские экспортеры на треть расширили географию поставок мяса и субпродуктов — с 14 до 19 мировых рынков. Основными рынками сбыта в 2021 году стали Казахстан, Китай, Узбекистан, Армения, Белоруссия и Гонконг. Подчеркивается, что Китай входит в пятерку главных импортеров мясной продукции. По итогам первого полугодия экспорт в страну увеличился относительно соответствующих периодов 2020 и 2019 годов в два и три раза соответственно.
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