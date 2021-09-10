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Российский бизнес сможет нарастить активность в Белоруссии, заявил Мишустин
Российский бизнес сможет нарастить активность в Белоруссии, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.09.2021
Российский бизнес сможет нарастить активность в Белоруссии, заявил Мишустин
Российский бизнес сможет нарастить деловую активность в Белоруссии, увеличить экспорт, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:29
2021-09-10T12:29
2021-09-10T13:12
союзное государство
экономика
белоруссия
михаил мишустин
россия
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Российский бизнес сможет нарастить деловую активность в Белоруссии, увеличить экспорт, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."У российского бизнеса появится возможность нарастить свою деловую активность в Белоруссии, запустить новые совместные предприятия, увеличить экспорт", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.Соответственно, белорусская сторона также получит доступ к российским госзакупкам, мерам поддержки, субсидиям, а также расширит рынок сбыта промышленной и сельхозпродукции, сможет в упрощенном порядке привлекать российские инвестиции, добавил Мишустин.
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экономика, белоруссия, михаил мишустин, россия
12:29 10.09.2021 (обновлено: 13:12 10.09.2021)
Российский бизнес сможет нарастить активность в Белоруссии, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: российский бизнес сможет нарастить деловую активность в Белоруссии