https://ria.ru/20210910/mishustin-1749496371.html

Российский бизнес сможет нарастить активность в Белоруссии, заявил Мишустин

Российский бизнес сможет нарастить активность в Белоруссии, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.09.2021

Российский бизнес сможет нарастить активность в Белоруссии, заявил Мишустин

Российский бизнес сможет нарастить деловую активность в Белоруссии, увеличить экспорт, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:29

2021-09-10T12:29

2021-09-10T13:12

союзное государство

экономика

белоруссия

михаил мишустин

россия

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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Российский бизнес сможет нарастить деловую активность в Белоруссии, увеличить экспорт, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."У российского бизнеса появится возможность нарастить свою деловую активность в Белоруссии, запустить новые совместные предприятия, увеличить экспорт", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.Соответственно, белорусская сторона также получит доступ к российским госзакупкам, мерам поддержки, субсидиям, а также расширит рынок сбыта промышленной и сельхозпродукции, сможет в упрощенном порядке привлекать российские инвестиции, добавил Мишустин.

https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749493806.html

белоруссия

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2021

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экономика, белоруссия, михаил мишустин, россия