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Карачаево-Черкесская Республика
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КЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи
КЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи - РИА Новости, 10.09.2021
КЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи
Карачаево-Черкесия в день празднования Дня республики получила 11 новых школьных автобусов и 17 автомобилей скорой помощи, сообщил на своей странице в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:22
2021-09-10T16:22
карачаево-черкесская республика
общество
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 10 сен – РИА Новости. Карачаево-Черкесия в день празднования Дня республики получила 11 новых школьных автобусов и 17 автомобилей скорой помощи, сообщил на своей странице в социальных сетях Рашид Темрезов.В КЧР организованная перевозка детей осуществляется 129 школами по 294 маршрутам, ежедневно школьными автобусами пользуются более 6 тысяч учащихся. В распоряжении служб скорой помощи Карачаево-Черкесии всего 157 автомобилей. Из них за последние 5 лет обновлена почти половина - 73 машины.
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общество, рашид темрезов
16:22 10.09.2021
 

КЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи

© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРКЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи
КЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 10 сен – РИА Новости. Карачаево-Черкесия в день празднования Дня республики получила 11 новых школьных автобусов и 17 автомобилей скорой помощи, сообщил на своей странице в социальных сетях Рашид Темрезов.
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРКЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи
КЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
КЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи
"За последние пять лет спецавторанспорт в Карачаево-Черкесии существенно обновился - на 40%. За последние пять лет в рамках реализации федеральной программы по обновлению автопарков школ и медучреждений республика получила 142 новых автобуса и 73 автомобиля скорой помощи", - написал Темрезов.
В КЧР организованная перевозка детей осуществляется 129 школами по 294 маршрутам, ежедневно школьными автобусами пользуются более 6 тысяч учащихся. В распоряжении служб скорой помощи Карачаево-Черкесии всего 157 автомобилей. Из них за последние 5 лет обновлена почти половина - 73 машины.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоРашид Темрезов
 
 
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