КЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРКЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 10 сен – РИА Новости. Карачаево-Черкесия в день празднования Дня республики получила 11 новых школьных автобусов и 17 автомобилей скорой помощи, сообщил на своей странице в социальных сетях Рашид Темрезов.
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРКЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
КЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи
"За последние пять лет спецавторанспорт в Карачаево-Черкесии существенно обновился - на 40%. За последние пять лет в рамках реализации федеральной программы по обновлению автопарков школ и медучреждений республика получила 142 новых автобуса и 73 автомобиля скорой помощи", - написал Темрезов.
В КЧР организованная перевозка детей осуществляется 129 школами по 294 маршрутам, ежедневно школьными автобусами пользуются более 6 тысяч учащихся. В распоряжении служб скорой помощи Карачаево-Черкесии всего 157 автомобилей. Из них за последние 5 лет обновлена почти половина - 73 машины.