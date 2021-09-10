https://ria.ru/20210910/mashiny-1749556123.html

КЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи

КЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи - РИА Новости, 10.09.2021

КЧР получила 11 новых школьных автобусов и 17 машин скорой помощи

Карачаево-Черкесия в день празднования Дня республики получила 11 новых школьных автобусов и 17 автомобилей скорой помощи, сообщил на своей странице в... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:22

2021-09-10T16:22

2021-09-10T16:22

карачаево-черкесская республика

общество

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 10 сен – РИА Новости. Карачаево-Черкесия в день празднования Дня республики получила 11 новых школьных автобусов и 17 автомобилей скорой помощи, сообщил на своей странице в социальных сетях Рашид Темрезов.В КЧР организованная перевозка детей осуществляется 129 школами по 294 маршрутам, ежедневно школьными автобусами пользуются более 6 тысяч учащихся. В распоряжении служб скорой помощи Карачаево-Черкесии всего 157 автомобилей. Из них за последние 5 лет обновлена почти половина - 73 машины.

https://ria.ru/20210908/gazoprovod-1749124375.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рашид темрезов