https://ria.ru/20210910/liniya-1749457876.html

На прямую линию с Уссом поступило более 3,5 тысячи вопросов

На прямую линию с Уссом поступило более 3,5 тысячи вопросов - РИА Новости, 10.09.2021

На прямую линию с Уссом поступило более 3,5 тысячи вопросов

Жители Красноярского края прислали более 3,5 тысячи вопросов на прямую линию губернатора Александра Усса, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T08:58

2021-09-10T08:58

2021-09-10T08:58

норильск

минусинск

красноярский край

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Жители Красноярского края прислали более 3,5 тысячи вопросов на прямую линию губернатора Александра Усса, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.В четверг Усс ответил в прямом эфире на вопросы жителей Красноярского края. В их числе – снятие ковидных ограничений, межпоселенческие перевозки и межрайонные авиаперелеты, обеспечение на территориях медицинской помощью, в том числе высокотехнологичной, а также связью и интернетом. Люди спрашивали о решении вопросов с местами в детских садах и организации учебного процесса в школах. Значительная доля обращений пришлась на сферу ЖКХ – поступило много жалоб на работу управляющих компаний, запросов по водоснабжению, возможному переходу на электроотопление, просьб решить вопрос с высокими ценами на дрова."Итоговый результат по прямой линии: 2909 звонков и 754 сообщения на почту. Всего губернатору адресовали 3663 вопроса от жителей городов и районов края, включая отдаленные и труднодоступные территории. Если говорить о географии обращений, то большинство из них было из Красноярска. Также наибольшую активность проявили жители Канского, Емельяновского и Березовского районов", - сообщили в пресс-службе.Пожарные попросили губернатора обратить внимание на неравнозначность их зарплат по сравнению с федеральными коллегами – при том, что тушат они одни и те же пожары в одинаковых условиях. Губернатор пообещал решить этот вопрос. Также, в ходе эфира Усс обсудил с ведущими ход уборочной кампании, развитие краевой экономики в условиях пандемии, перспективы работы речного транспорта на Енисее, предстоящие изменения в Норильске, благоустройство Минусинска в преддверии 200-летия города, и многое другое."Сегодняшнюю прямую линию можно назвать большим приемом граждан. Поэтому все обращения, которые поступили и в колл-центр, и в телестудию, необходимо тщательным образом проанализировать и отдать в работу. Я надеюсь, что большую часть просьб мы сможем обязательно удовлетворить. Спасибо всем задавшим вопросы за активность и надеюсь, что такого рода встречи будут проходить у нас регулярно", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20210907/tomat-1748976768.html

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норильск, минусинск, красноярский край, александр усс