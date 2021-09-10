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В Москве заменили более двух тысяч лифтов с начала года
В Москве заменили более двух тысяч лифтов с начала года - РИА Новости, 10.09.2021
В Москве заменили более двух тысяч лифтов с начала года
Более 2 тысяч лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра, глава РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T07:09
2021-09-10T09:32
общество
московская область (подмосковье)
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 2 тысяч лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков."В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 3 тысяч лифтов в многоквартирных домах, 2 тысячи новых лифтов уже установлены. В столице уделяется особое внимание соблюдению сроков эксплуатации, ведь лифт - это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянного контроля технического состояния и своевременной замены", - сказал Бирюков.По его словам, десять лет назад по поручению мэра Москвы была утверждена масштабная программа обновления лифтового хозяйства, в рамках которой уже поменяли более 38 тысяч лифтов. Сегодня в городе нет ни одного лифта, срок эксплуатации которого превышал бы установленный лимит в 25 лет, отметил Бирюков."При проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - рассказал Бирюков.Он уточнил, что в московских многоквартирных домах установлены более 112 тысяч лифтов, все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены.
https://ria.ru/20210909/moskva-1749318135.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, петр бирюков
07:09 10.09.2021 (обновлено: 09:32 10.09.2021)
 
В Москве заменили более двух тысяч лифтов с начала года

Заммэра Бирюков: в Москве заменили более двух тысяч лифтов с начала года

© РИА Новости / Владимир ПесняОбновленный лифт на Ленинском проспекте
Обновленный лифт на Ленинском проспекте - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 2 тысяч лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.
"В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 3 тысяч лифтов в многоквартирных домах, 2 тысячи новых лифтов уже установлены. В столице уделяется особое внимание соблюдению сроков эксплуатации, ведь лифт - это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянного контроля технического состояния и своевременной замены", - сказал Бирюков.
По его словам, десять лет назад по поручению мэра Москвы была утверждена масштабная программа обновления лифтового хозяйства, в рамках которой уже поменяли более 38 тысяч лифтов. Сегодня в городе нет ни одного лифта, срок эксплуатации которого превышал бы установленный лимит в 25 лет, отметил Бирюков.
"При проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - рассказал Бирюков.
Он уточнил, что в московских многоквартирных домах установлены более 112 тысяч лифтов, все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены.
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