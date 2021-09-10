https://ria.ru/20210910/lifty-1749461933.html

В Москве заменили более двух тысяч лифтов с начала года

В Москве заменили более двух тысяч лифтов с начала года - РИА Новости, 10.09.2021

В Москве заменили более двух тысяч лифтов с начала года

Более 2 тысяч лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра, глава РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T07:09

2021-09-10T07:09

2021-09-10T09:32

общество

московская область (подмосковье)

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 2 тысяч лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков."В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 3 тысяч лифтов в многоквартирных домах, 2 тысячи новых лифтов уже установлены. В столице уделяется особое внимание соблюдению сроков эксплуатации, ведь лифт - это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянного контроля технического состояния и своевременной замены", - сказал Бирюков.По его словам, десять лет назад по поручению мэра Москвы была утверждена масштабная программа обновления лифтового хозяйства, в рамках которой уже поменяли более 38 тысяч лифтов. Сегодня в городе нет ни одного лифта, срок эксплуатации которого превышал бы установленный лимит в 25 лет, отметил Бирюков."При проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - рассказал Бирюков.Он уточнил, что в московских многоквартирных домах установлены более 112 тысяч лифтов, все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены.

https://ria.ru/20210909/moskva-1749318135.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, петр бирюков