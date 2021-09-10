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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210910/lavrov-1749597408.html
Ситуация в Афганистане вряд ли "перетечет" в соседние страны, заявил Лавров
Ситуация в Афганистане вряд ли "перетечет" в соседние страны, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2021
Ситуация в Афганистане вряд ли "перетечет" в соседние страны, заявил Лавров
Россия сейчас не видит оснований полагать, что ситуация в Афганистане "перетечет" в соседние страны, но "держит порох сухим", заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:37
2021-09-10T19:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
сергей лавров
центральная азия
россия
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Россия сейчас не видит оснований полагать, что ситуация в Афганистане "перетечет" в соседние страны, но "держит порох сухим", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы услышали...что у них нет никаких намерений, более того - они не будут создавать проблемы свои соседям, в том числе странам Центральной Азии, что у них нет планов вторгаться на их территорию", - сказал министр на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".По его словам, Россия работает с центральноазиатскими странами по ситуации в Афганистане."Но сейчас у нас нет оснований видеть реальную угрозу перетекания этих беспокойных событий на территорию наших союзников. Мы делаем все, чтобы быть готовыми к такой ситуации", - отметил министр, указав, что Россия "держит порох сухим".Талибы ("Талибан"* - запрещенная в России террористическая группировка) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, оон, талибан, афганистан, сергей лавров, центральная азия, россия, мохаммад хасан ахунд
19:37 10.09.2021
 
Ситуация в Афганистане вряд ли "перетечет" в соседние страны, заявил Лавров

Глава МИД России Лавров: ситуация в Афганистане вряд ли "перетечет" в соседние страны

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Россия сейчас не видит оснований полагать, что ситуация в Афганистане "перетечет" в соседние страны, но "держит порох сухим", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы услышали...что у них нет никаких намерений, более того - они не будут создавать проблемы свои соседям, в том числе странам Центральной Азии, что у них нет планов вторгаться на их территорию", - сказал министр на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".
По его словам, Россия работает с центральноазиатскими странами по ситуации в Афганистане.
"Но сейчас у нас нет оснований видеть реальную угрозу перетекания этих беспокойных событий на территорию наших союзников. Мы делаем все, чтобы быть готовыми к такой ситуации", - отметил министр, указав, что Россия "держит порох сухим".
Талибы* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 19:16Захват власти в Афганистане талибами
Лавров назвал условие признания власти талибов в Афганистане
Талибы ("Талибан"* - запрещенная в России террористическая группировка) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая группировка
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанСергей ЛавровЦентральная АзияРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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