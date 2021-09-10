https://ria.ru/20210910/lavrov-1749593627.html
Россия готова восстановить отношения с Украиной, заявил Лавров
Россия готова восстановить отношения с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2021
Россия готова восстановить отношения с Украиной, заявил Лавров
Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом, украинский народ является братским для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:13
2021-09-10T19:13
2021-09-10T19:13
украина
киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом, украинский народ является братским для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским", - сказал Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Зеленский считает, что украинцы и россияне стали врагами и между ними сейчас пропасть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений Зеленского, заявил, что предаваться апокалиптическим ожиданиям не хотелось бы.
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украина, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
Россия готова восстановить отношения с Украиной, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия готова возобновить нормальные отношения с Украиной