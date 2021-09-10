Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/lavrov-1749590105.html
Слова Зеленского о войне с Россией не заслуживают внимания, заявил Лавров
Слова Зеленского о войне с Россией не заслуживают внимания, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2021
Слова Зеленского о войне с Россией не заслуживают внимания, заявил Лавров
Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможной войне с Россией даже не заслуживают внимания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:54
2021-09-10T19:03
украина
владимир зеленский
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748883428_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_34d73ace8b02de5d015ae88451191d51.jpg
СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможной войне с Россией даже не заслуживают внимания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Зеленский считает, что украинцы и россияне стали врагами и между ними сейчас пропасть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений Зеленского, заявил, что предаваться апокалиптическим ожиданиям не хотелось бы."Я считаю, что эти комментарии даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь", - сказал Лавров в рамках юбилейного XXV форума современной журналистики "Вся Россия-2021".Российский министр высказал сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию.
https://ria.ru/20210910/lavrov-1749590212.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748883428_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_0f1c417bcc341b01675057146960be9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, владимир зеленский, сергей лавров, россия
18:54 10.09.2021 (обновлено: 19:03 10.09.2021)
 
Слова Зеленского о войне с Россией не заслуживают внимания, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: слова президента Зеленского о войне с Россией не заслуживают внимания

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможной войне с Россией даже не заслуживают внимания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Зеленский считает, что украинцы и россияне стали врагами и между ними сейчас пропасть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений Зеленского, заявил, что предаваться апокалиптическим ожиданиям не хотелось бы.
"Я считаю, что эти комментарии даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь", - сказал Лавров в рамках юбилейного XXV форума современной журналистики "Вся Россия-2021".
Российский министр высказал сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию.
Президент Украины В. Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 18:55
В заявлениях Зеленского слышны отголоски КВН, считает Лавров
 
УкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
02:27В жилом доме под Ельцом взорвался газ
Лента новостейМолния