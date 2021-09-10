https://ria.ru/20210910/lavrov-1749590105.html

Слова Зеленского о войне с Россией не заслуживают внимания, заявил Лавров

Слова Зеленского о войне с Россией не заслуживают внимания, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2021

Слова Зеленского о войне с Россией не заслуживают внимания, заявил Лавров

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможной войне с Россией даже не заслуживают внимания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:54

2021-09-10T18:54

2021-09-10T19:03

украина

владимир зеленский

сергей лавров

россия

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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможной войне с Россией даже не заслуживают внимания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Зеленский считает, что украинцы и россияне стали врагами и между ними сейчас пропасть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений Зеленского, заявил, что предаваться апокалиптическим ожиданиям не хотелось бы."Я считаю, что эти комментарии даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь", - сказал Лавров в рамках юбилейного XXV форума современной журналистики "Вся Россия-2021".Российский министр высказал сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию.

https://ria.ru/20210910/lavrov-1749590212.html

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украина, владимир зеленский, сергей лавров, россия