https://ria.ru/20210910/kuba-1749455024.html

Россия лидирует по числу туристов, приезжающих на Кубу, заявили в Гаване

Россия лидирует по числу туристов, приезжающих на Кубу, заявили в Гаване - РИА Новости, 10.09.2021

Россия лидирует по числу туристов, приезжающих на Кубу, заявили в Гаване

Россия вышла на первое место по числу туристов, приезжающих на Кубу, остров в этом году посетили свыше 100 тысяч россиян, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T08:07

2021-09-10T08:07

2021-09-10T10:03

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Россия вышла на первое место по числу туристов, приезжающих на Кубу, остров в этом году посетили свыше 100 тысяч россиян, сообщила в интервью РИА Новости замминистра туризма страны Мария дель Кармен Орельяна."С момента открытия полетов и особенно с апреля, когда открылся (курорт) Варадеро, Россия была основным рынком. На данный момент в этом году мы приняли 103 тысячи российских туристов", - сказала она.В прошлом году остров посетили 74 019 россиян, РФ была на третьем месте по числу путешественников.По словам замминистра, Россия всегда была важна для туристического сектора Кубы, и у стран есть будущее во взаимодействии в данной сфере.

https://ria.ru/20210906/kuba-1748897526.html

https://ria.ru/20210907/izrail-1748974957.html

куба

варадеро

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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