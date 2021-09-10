https://ria.ru/20210910/kuba-1749455024.html
Россия лидирует по числу туристов, приезжающих на Кубу, заявили в Гаване
Россия лидирует по числу туристов, приезжающих на Кубу, заявили в Гаване - РИА Новости, 10.09.2021
Россия лидирует по числу туристов, приезжающих на Кубу, заявили в Гаване
Россия вышла на первое место по числу туристов, приезжающих на Кубу, остров в этом году посетили свыше 100 тысяч россиян, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:07
2021-09-10T08:07
2021-09-10T10:03
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Россия вышла на первое место по числу туристов, приезжающих на Кубу, остров в этом году посетили свыше 100 тысяч россиян, сообщила в интервью РИА Новости замминистра туризма страны Мария дель Кармен Орельяна."С момента открытия полетов и особенно с апреля, когда открылся (курорт) Варадеро, Россия была основным рынком. На данный момент в этом году мы приняли 103 тысячи российских туристов", - сказала она.В прошлом году остров посетили 74 019 россиян, РФ была на третьем месте по числу путешественников.По словам замминистра, Россия всегда была важна для туристического сектора Кубы, и у стран есть будущее во взаимодействии в данной сфере.
https://ria.ru/20210906/kuba-1748897526.html
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в мире, куба, варадеро, россия, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь
08:07 10.09.2021 (обновлено: 10:03 10.09.2021)
Россия лидирует по числу туристов, приезжающих на Кубу, заявили в Гаване
Замминистра туризма Кубы: Россия заняла первое место по числу туристов, посещающих страну