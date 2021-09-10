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Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают - РИА Новости, 10.09.2021
Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
Востребованность кредитов для граждан остается на достаточно высоком уровне. В зависимости от того, на что, и главное, кто планирует взять деньги в долг, можно... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T03:31
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экономика
кредит
рэу имени г. в. плеханова
россия
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МОСКВА. 10 сен – РИА Новости. Востребованность кредитов для граждан остается на достаточно высоком уровне. В зависимости от того, на что, и главное, кто планирует взять деньги в долг, можно рассмотреть разные выгодные варианты, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.Как правило, лучшие условия предлагают зарплатным клиентам, людям с хорошей работой и уровнем дохода, а также обладателям хорошей кредитной истории и ликвидного имущества, считает эксперт.Многое зависит и от того, на что вы берете кредит – если это подходит под специальную или льготную программу, например, жилье или автомобиль, можно подробнее рассмотреть возможность участия в предлагаемых банками программах.
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экономика, кредит, рэу имени г. в. плеханова, россия
03:31 10.09.2021 (обновлено: 04:04 10.09.2021)
 
Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают

Финансист Ермилова: банки предлагают лучшие условия по кредитам зарплатным клиентам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА. 10 сен – РИА Новости. Востребованность кредитов для граждан остается на достаточно высоком уровне. В зависимости от того, на что, и главное, кто планирует взять деньги в долг, можно рассмотреть разные выгодные варианты, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
Как правило, лучшие условия предлагают зарплатным клиентам, людям с хорошей работой и уровнем дохода, а также обладателям хорошей кредитной истории и ликвидного имущества, считает эксперт.
Сотрудница офиса Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске, во время работы с клиентом - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 08:22
Российские банки сократили выдачу потребительских кредитов
Многое зависит и от того, на что вы берете кредит – если это подходит под специальную или льготную программу, например, жилье или автомобиль, можно подробнее рассмотреть возможность участия в предлагаемых банками программах.
 
ЭкономикаКредитРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссия
 
 
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