https://ria.ru/20210910/kredit-1749449167.html
Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают - РИА Новости, 10.09.2021
Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
Востребованность кредитов для граждан остается на достаточно высоком уровне. В зависимости от того, на что, и главное, кто планирует взять деньги в долг, можно... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T03:31
2021-09-10T03:31
2021-09-10T04:04
экономика
кредит
рэу имени г. в. плеханова
россия
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МОСКВА. 10 сен – РИА Новости. Востребованность кредитов для граждан остается на достаточно высоком уровне. В зависимости от того, на что, и главное, кто планирует взять деньги в долг, можно рассмотреть разные выгодные варианты, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.Как правило, лучшие условия предлагают зарплатным клиентам, людям с хорошей работой и уровнем дохода, а также обладателям хорошей кредитной истории и ликвидного имущества, считает эксперт.Многое зависит и от того, на что вы берете кредит – если это подходит под специальную или льготную программу, например, жилье или автомобиль, можно подробнее рассмотреть возможность участия в предлагаемых банками программах.
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экономика, кредит, рэу имени г. в. плеханова, россия
03:31 10.09.2021 (обновлено: 04:04 10.09.2021)
Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
Финансист Ермилова: банки предлагают лучшие условия по кредитам зарплатным клиентам