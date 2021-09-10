https://ria.ru/20210910/kredit-1749449167.html

Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают

Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают - РИА Новости, 10.09.2021

Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают

Востребованность кредитов для граждан остается на достаточно высоком уровне. В зависимости от того, на что, и главное, кто планирует взять деньги в долг, можно... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T03:31

2021-09-10T03:31

2021-09-10T04:04

экономика

кредит

рэу имени г. в. плеханова

россия

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МОСКВА. 10 сен – РИА Новости. Востребованность кредитов для граждан остается на достаточно высоком уровне. В зависимости от того, на что, и главное, кто планирует взять деньги в долг, можно рассмотреть разные выгодные варианты, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.Как правило, лучшие условия предлагают зарплатным клиентам, людям с хорошей работой и уровнем дохода, а также обладателям хорошей кредитной истории и ликвидного имущества, считает эксперт.Многое зависит и от того, на что вы берете кредит – если это подходит под специальную или льготную программу, например, жилье или автомобиль, можно подробнее рассмотреть возможность участия в предлагаемых банками программах.

https://ria.ru/20210829/banki-1747705294.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, кредит, рэу имени г. в. плеханова, россия