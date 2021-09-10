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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749485735.html
В Москве за сутки госпитализировали 576 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 576 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 576 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 576 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:43
2021-09-10T11:43
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 576 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:43 10.09.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 576 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 576 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 258 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 576 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 1566 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 576 человек. На ИВЛ находятся 258 человек. В городе выздоровели еще 1443 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 461 536", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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