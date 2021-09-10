https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749485735.html
В Москве за сутки госпитализировали 576 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 576 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 576 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 576 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:43
2021-09-10T11:43
2021-09-10T11:43
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 576 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали 576 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 576 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 258 человек