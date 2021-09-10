https://ria.ru/20210910/konteyner-1749443696.html

Космонавты разместили снаружи МКС контейнеры с землей

Космонавты разместили снаружи МКС контейнеры с землей - РИА Новости, 10.09.2021

Космонавты разместили снаружи МКС контейнеры с землей

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода в отрытый космос успели выполнить все основные задачи, в оставшееся время они установили на... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T00:28

2021-09-10T00:28

2021-09-10T00:28

наса

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

земля

петр дубров

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода в отрытый космос успели выполнить все основные задачи, в оставшееся время они установили на модуле "Поиск" Международной космической станции три контейнера эксперимента "Биориск-МСН", трансляция идет на сайте "Роскосмоса".В контейнерах находятся семена растений, штаммы микроорганизмов на минеральных носителях, лишайники, а также почва четырех видов с микроорганизмами – пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем. Контейнеры будут поочередно возвращаться на Землю через один, два и четыре года в космосе.Планировалось, что если останется время, Новицкий с Дубровым установят контейнеры "Биориска" в ходе предыдущего выхода 3 сентября. Однако тогда они не успели выполнить даже основные задачи, несмотря на то, что проработали на 49 минут дольше запланированного (7 часов 54 минуты вместо расчетных 7 часов 5 минут). В этот раз космонавты должны провести за бортом станции 6 часов 26 минут. Выход начался в 17.51 мск по данным НАСА, по сведениям "Роскосмоса" - в 17.55.Ранее сообщалось, что Новицкий и Дубров во время выхода в открытый космос закончили прокладку кабеля локальной сети Ethernet от американского сегмента и его подсоединение к модулю "Наука". Также они проложили между модулями "Звезда" и "Наука" кабель локальной сети Ethernet, два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения "Курс". Позже специалист подмосковного Центра управления полетами сообщил космонавтам, что работоспособность соединений успешно проверена.

https://ria.ru/20210909/kosmos-1749283501.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, земля, петр дубров