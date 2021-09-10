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Космонавты разместили снаружи МКС контейнеры с землей
Космонавты разместили снаружи МКС контейнеры с землей - РИА Новости, 10.09.2021
Космонавты разместили снаружи МКС контейнеры с землей
Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода в отрытый космос успели выполнить все основные задачи, в оставшееся время они установили на... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T00:28
2021-09-10T00:28
наса
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
земля
петр дубров
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода в отрытый космос успели выполнить все основные задачи, в оставшееся время они установили на модуле "Поиск" Международной космической станции три контейнера эксперимента "Биориск-МСН", трансляция идет на сайте "Роскосмоса".В контейнерах находятся семена растений, штаммы микроорганизмов на минеральных носителях, лишайники, а также почва четырех видов с микроорганизмами – пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем. Контейнеры будут поочередно возвращаться на Землю через один, два и четыре года в космосе.Планировалось, что если останется время, Новицкий с Дубровым установят контейнеры "Биориска" в ходе предыдущего выхода 3 сентября. Однако тогда они не успели выполнить даже основные задачи, несмотря на то, что проработали на 49 минут дольше запланированного (7 часов 54 минуты вместо расчетных 7 часов 5 минут). В этот раз космонавты должны провести за бортом станции 6 часов 26 минут. Выход начался в 17.51 мск по данным НАСА, по сведениям "Роскосмоса" - в 17.55.Ранее сообщалось, что Новицкий и Дубров во время выхода в открытый космос закончили прокладку кабеля локальной сети Ethernet от американского сегмента и его подсоединение к модулю "Наука". Также они проложили между модулями "Звезда" и "Наука" кабель локальной сети Ethernet, два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения "Курс". Позже специалист подмосковного Центра управления полетами сообщил космонавтам, что работоспособность соединений успешно проверена.
https://ria.ru/20210909/kosmos-1749283501.html
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наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, земля, петр дубров
00:28 10.09.2021
 
Космонавты разместили снаружи МКС контейнеры с землей

Российские космонавты установили снаружи МКС три контейнера эксперимента "Биориск-МСН"

© РоскосмосМодуль "Поиск" Международной космической станции. Стоп-кадр трансляции Роскосмоса
Модуль Поиск Международной космической станции. Стоп-кадр трансляции Роскосмоса
© Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода в отрытый космос успели выполнить все основные задачи, в оставшееся время они установили на модуле "Поиск" Международной космической станции три контейнера эксперимента "Биориск-МСН", трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
В контейнерах находятся семена растений, штаммы микроорганизмов на минеральных носителях, лишайники, а также почва четырех видов с микроорганизмами – пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем. Контейнеры будут поочередно возвращаться на Землю через один, два и четыре года в космосе.
Планировалось, что если останется время, Новицкий с Дубровым установят контейнеры "Биориска" в ходе предыдущего выхода 3 сентября. Однако тогда они не успели выполнить даже основные задачи, несмотря на то, что проработали на 49 минут дольше запланированного (7 часов 54 минуты вместо расчетных 7 часов 5 минут). В этот раз космонавты должны провести за бортом станции 6 часов 26 минут. Выход начался в 17.51 мск по данным НАСА, по сведениям "Роскосмоса" - в 17.55.
Ранее сообщалось, что Новицкий и Дубров во время выхода в открытый космос закончили прокладку кабеля локальной сети Ethernet от американского сегмента и его подсоединение к модулю "Наука". Также они проложили между модулями "Звезда" и "Наука" кабель локальной сети Ethernet, два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения "Курс". Позже специалист подмосковного Центра управления полетами сообщил космонавтам, что работоспособность соединений успешно проверена.
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НАСАКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийЗемляПетр Дубров
 
 
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