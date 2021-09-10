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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210910/kandidat-1749553927.html
ЦИК изучит слова Шевченко об исключенном из списка кандидате в Госдуму
ЦИК изучит слова Шевченко об исключенном из списка кандидате в Госдуму - РИА Новости, 10.09.2021
ЦИК изучит слова Шевченко об исключенном из списка кандидате в Госдуму
ЦИК РФ изучит необходимость опровержения на "Первом канале" прозвучавшего ранее на дебатах заявления лидера РПСС Максима Шевченко, что кандидата в депутаты от... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:12
2021-09-10T18:09
политика
максим шевченко
госдума рф
николай левичев
выборы в государственную думу
коммунисты россии
яндекс
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ЦИК РФ изучит необходимость опровержения на "Первом канале" прозвучавшего ранее на дебатах заявления лидера РПСС Максима Шевченко, что кандидата в депутаты от его партии Дмитрия Потапенко исключили из списка на основании владения акциями российских компаний, а не по причине наличия акций зарубежных фирм.Ранее во исполнение решений Верховного Суда Российской Федерации ЦИК России постановил исключить из федерального списка кандидата в депутаты Госдумы восьмого созыва от РПСС Дмитрия Потапенко на основании наличия у них иностранных финансовых инструментов.Сведения о подобных кандидатах должны быть исключены из избирательных бюллетеней. Если бюллетени уже напечатаны, сведения об этих кандидатах должны быть вычеркнуты прямыми линиями, причем одна из линий обязательно должна пройти сквозь квадрат для отметки избирателя.Как отметил на заседании в ЦИК в пятницу член ЦИК Николай Левичев, лидер РПСС Максим Шевченко во время дебатов на телевидении распространил информацию о том, что Верховный суд принял решение об исключении предпринимателя Дмитрия Потапенко из федерального списка кандидатов на основании владения акциями "Яндекса" и "Сбера" "и сделал ряд жёстких заявлений по поводу того, что же делать гражданам, приобретающим такие акции". Левичев задался вопросом, должно ли на "Первом канале" с учётом вступившего в силу решения суда прозвучать опровержение этой информации."Мы найдём возможность посмотреть это все и проанализировать", - отметила, в свою очередь, секретарь ЦИК Наталья Бударина.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров". -0-
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политика, максим шевченко, госдума рф, николай левичев, выборы в государственную думу, коммунисты россии, яндекс, россия, наталья бударина
16:12 10.09.2021 (обновлено: 18:09 10.09.2021)
 
ЦИК изучит слова Шевченко об исключенном из списка кандидате в Госдуму

ЦИК рассмотрит необходимость опровержения слов Шевченко об исключенном кандидате на выборы

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийский журналист, член Совета по правам человека при президенте России Максим Шевченко
Российский журналист, член Совета по правам человека при президенте России Максим Шевченко - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ЦИК РФ изучит необходимость опровержения на "Первом канале" прозвучавшего ранее на дебатах заявления лидера РПСС Максима Шевченко, что кандидата в депутаты от его партии Дмитрия Потапенко исключили из списка на основании владения акциями российских компаний, а не по причине наличия акций зарубежных фирм.
Ранее во исполнение решений Верховного Суда Российской Федерации ЦИК России постановил исключить из федерального списка кандидата в депутаты Госдумы восьмого созыва от РПСС Дмитрия Потапенко на основании наличия у них иностранных финансовых инструментов.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 14:00Выборы в Государственную думу
ЦИК исключил некоторых кандидатов в депутаты Госдумы
Сведения о подобных кандидатах должны быть исключены из избирательных бюллетеней. Если бюллетени уже напечатаны, сведения об этих кандидатах должны быть вычеркнуты прямыми линиями, причем одна из линий обязательно должна пройти сквозь квадрат для отметки избирателя.
Как отметил на заседании в ЦИК в пятницу член ЦИК Николай Левичев, лидер РПСС Максим Шевченко во время дебатов на телевидении распространил информацию о том, что Верховный суд принял решение об исключении предпринимателя Дмитрия Потапенко из федерального списка кандидатов на основании владения акциями "Яндекса" и "Сбера" "и сделал ряд жёстких заявлений по поводу того, что же делать гражданам, приобретающим такие акции". Левичев задался вопросом, должно ли на "Первом канале" с учётом вступившего в силу решения суда прозвучать опровержение этой информации.
"Мы найдём возможность посмотреть это все и проанализировать", - отметила, в свою очередь, секретарь ЦИК Наталья Бударина.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров". -0-
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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