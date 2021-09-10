11:44 10.09.2021 (обновлено: 15:00 10.09.2021)
В Израиле предсказали "эффект салями" при появлении ядерного оружия у Ирана
МИД Израиля: Ближнему Востоку грозит "эффект салями" при появлении ядерного оружия у Ирана
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Региону Ближнего Востока грозит "эффект салями", то есть постепенное ухудшение ситуации и гонка ядерных вооружений, если у Ирана появится ядерное оружие, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир Лапид.
По его словам, проблемой появления у Ирана ядерного оружия озабочен не только Израиль, но и ближайшие соседи Ирана, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн.
"Люди должны понимать, что если Иран получит ядерное оружие, начнется гонка ядерных вооружений на Ближнем Востоке. Разработкой займется Саудовская Аравия, Египет, Турция – все. Добавьте к этому подъем радикального исламизма в Афганистане, который является соседом Пакистана – страны, обладающей ядерным оружием, и сразу станет понятно, что наши опасения не беспричинны. Будет то, что можно назвать подобием "эффекта салями" (постепенное ухудшение ситуации - ред.) в регионе, если Иран получит ядерное оружие. Мы должны удостовериться в том, что такого никогда не произойдет", - сказал Лапид.
Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.