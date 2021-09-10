https://ria.ru/20210910/iran-1749485927.html

В Израиле предсказали "эффект салями" при появлении ядерного оружия у Ирана

В Израиле предсказали "эффект салями" при появлении ядерного оружия у Ирана - РИА Новости, 10.09.2021

В Израиле предсказали "эффект салями" при появлении ядерного оружия у Ирана

Региону Ближнего Востока грозит "эффект салями", то есть постепенное ухудшение ситуации и гонка ядерных вооружений, если у Ирана появится ядерное оружие, заявил РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:44

2021-09-10T11:44

2021-09-10T15:00

в мире

тегеран (город)

франция

мид израиля‎

магатэ

михаил ульянов

дональд трамп

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749367119_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a71a8dc1babf21925011da3f84e6249a.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Региону Ближнего Востока грозит "эффект салями", то есть постепенное ухудшение ситуации и гонка ядерных вооружений, если у Ирана появится ядерное оружие, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир Лапид.По его словам, проблемой появления у Ирана ядерного оружия озабочен не только Израиль, но и ближайшие соседи Ирана, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн."Люди должны понимать, что если Иран получит ядерное оружие, начнется гонка ядерных вооружений на Ближнем Востоке. Разработкой займется Саудовская Аравия, Египет, Турция – все. Добавьте к этому подъем радикального исламизма в Афганистане, который является соседом Пакистана – страны, обладающей ядерным оружием, и сразу станет понятно, что наши опасения не беспричинны. Будет то, что можно назвать подобием "эффекта салями" (постепенное ухудшение ситуации - ред.) в регионе, если Иран получит ядерное оружие. Мы должны удостовериться в том, что такого никогда не произойдет", - сказал Лапид.Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/iran-1749429236.html

тегеран (город)

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, тегеран (город), франция, мид израиля‎, магатэ, михаил ульянов, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия