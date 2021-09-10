https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749513640.html
Россия и Белоруссия договорились об интеграции систем платежных карт
Россия и Белоруссия договорились об интеграции систем платежных карт - РИА Новости, 10.09.2021
Россия и Белоруссия договорились об интеграции систем платежных карт
РФ и Белоруссия договорились об интеграции национальных систем платежных карт, будут сотрудничать в области передачи финансовых сообщений, говорится в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:38
2021-09-10T13:38
2021-09-10T13:51
союзное государство
белоруссия
россия
экономика
михаил мишустин
роман головченко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. РФ и Белоруссия договорились об интеграции национальных систем платежных карт, будут сотрудничать в области передачи финансовых сообщений, говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко, опубликованном на сайте правительства РФ."Интеграция платежных систем в области национальных систем платежных карт, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, внедрения международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022, системы быстрых платежей, развития финансовых технологий, гармонизированных подходов в области надзора и наблюдения за платежными системами", - говорится в документе.Стороны договорились осуществить совершенствование механизмов трансграничного обмена финансовой информацией между российскими и белорусскими кредитными организациями и юридическими лицами, а также развивать сотрудничество по вопросам быстрых платежей, передачи финансовых сообщений и расчетов, надзора за участниками рынка платежных услуг, развития финансовых технологий.
https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749514937.html
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белоруссия, россия, экономика, михаил мишустин, роман головченко
13:38 10.09.2021 (обновлено: 13:51 10.09.2021)
Россия и Белоруссия договорились об интеграции систем платежных карт
Россия и Белоруссия договорились об интеграции национальных систем платежных карт