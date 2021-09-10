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На Сахалине пресекли вывоз 225 килограммов незаконно добытой красной икры
На Сахалине пресекли вывоз 225 килограммов незаконно добытой красной икры - РИА Новости, 10.09.2021
На Сахалине пресекли вывоз 225 килограммов незаконно добытой красной икры
Сотрудники ГИБДД на Сахалине остановили автомобиль, в котором обнаружили 225 килограммов незаконно добытой красной икры, ущерб причиненный государству составил... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:38
2021-09-10T08:38
происшествия
южно-сахалинск
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД на Сахалине остановили автомобиль, в котором обнаружили 225 килограммов незаконно добытой красной икры, ущерб причиненный государству составил около 8 миллионов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба областного управления МВД России."Сотрудниками отдельной специализированной роты ДПС остановлен автомобиль… При осмотре машины в салоне и багажнике было обнаружено шесть куботейнеров с незаконно добытой красной икрой общим весом 225 килограммов. Ущерб, причиненный государству, составил около восьми миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что обнаружить автомобиль с незаконным грузом удалось в ходе патрулирования одной из улиц Южно-Сахалинска. Одна из иномарок привлекла внимание сотрудников ГИБДД, они подали водителю сигнал об остановке, однако мужчина, находившийся за рулем, проигнорировал требование правоохранителей и попытался скрыться. Однако он столкнулся с припаркованной машиной, затем попытался бежать, но его задержали.По данным УМВД, нарушитель оказался ранее судимым, в том числе за браконьерство. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
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происшествия, южно-сахалинск, сахалин
08:38 10.09.2021
 
На Сахалине пресекли вывоз 225 килограммов незаконно добытой красной икры

На Сахалине пресекли вывоз 225 килограммов незаконно добытой красной икры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД на Сахалине остановили автомобиль, в котором обнаружили 225 килограммов незаконно добытой красной икры, ущерб причиненный государству составил около 8 миллионов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба областного управления МВД России.
"Сотрудниками отдельной специализированной роты ДПС остановлен автомобиль… При осмотре машины в салоне и багажнике было обнаружено шесть куботейнеров с незаконно добытой красной икрой общим весом 225 килограммов. Ущерб, причиненный государству, составил около восьми миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаружить автомобиль с незаконным грузом удалось в ходе патрулирования одной из улиц Южно-Сахалинска. Одна из иномарок привлекла внимание сотрудников ГИБДД, они подали водителю сигнал об остановке, однако мужчина, находившийся за рулем, проигнорировал требование правоохранителей и попытался скрыться. Однако он столкнулся с припаркованной машиной, затем попытался бежать, но его задержали.
По данным УМВД, нарушитель оказался ранее судимым, в том числе за браконьерство. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
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