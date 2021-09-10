https://ria.ru/20210910/gazoprovod-1749609004.html

В Wintershall назвали завершение "Северного потока — 2" шагом к его запуску

В Wintershall назвали завершение "Северного потока — 2" шагом к его запуску - РИА Новости, 10.09.2021

В Wintershall назвали завершение "Северного потока — 2" шагом к его запуску

Завершение строительства "Северного потока — 2" станет очередным шагом для ввода трубопровода в эксплуатацию, сообщили РИА Новости в немецкой компании... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T22:09

2021-09-10T22:09

2021-09-10T22:09

экономика

германия

газпром

алексей миллер

балтийское море

wintershall

северный поток — 2

uniper

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Завершение строительства "Северного потока — 2" станет очередным шагом для ввода трубопровода в эксплуатацию, сообщили РИА Новости в немецкой компании Wintershall, финансовом партнере "Газпрома"."Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено в пятницу утром."Завершение второй и последней нитки "Северного потока — 2" является ещё одним шагом для ввода в эксплуатацию этой новой трубопроводной системы через Балтийское море", - сказали в Wintershall."Трубопроводная система станет современным, рентабельным и безопасным для климата транспортным маршрутом, по которому газ будет напрямую поступать к европейским потребителям. Мы поздравляем проектную компанию с достижением этой важной вехи", добавили в компании."Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Ранее глава компании Алексей Миллер отмечал, что "Газпром" может поставить первый газ по "Северному потоку — 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.

https://ria.ru/20210910/gazoprovod-1749571744.html

германия

балтийское море

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-10T22:09 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, германия, газпром, алексей миллер, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия