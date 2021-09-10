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https://ria.ru/20210910/gazoprovod-1749609004.html
В Wintershall назвали завершение "Северного потока — 2" шагом к его запуску
В Wintershall назвали завершение "Северного потока — 2" шагом к его запуску - РИА Новости, 10.09.2021
В Wintershall назвали завершение "Северного потока — 2" шагом к его запуску
Завершение строительства "Северного потока — 2" станет очередным шагом для ввода трубопровода в эксплуатацию, сообщили РИА Новости в немецкой компании... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T22:09
2021-09-10T22:09
экономика
германия
газпром
алексей миллер
балтийское море
wintershall
северный поток — 2
uniper
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Завершение строительства "Северного потока — 2" станет очередным шагом для ввода трубопровода в эксплуатацию, сообщили РИА Новости в немецкой компании Wintershall, финансовом партнере "Газпрома"."Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено в пятницу утром."Завершение второй и последней нитки "Северного потока — 2" является ещё одним шагом для ввода в эксплуатацию этой новой трубопроводной системы через Балтийское море", - сказали в Wintershall."Трубопроводная система станет современным, рентабельным и безопасным для климата транспортным маршрутом, по которому газ будет напрямую поступать к европейским потребителям. Мы поздравляем проектную компанию с достижением этой важной вехи", добавили в компании."Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Ранее глава компании Алексей Миллер отмечал, что "Газпром" может поставить первый газ по "Северному потоку — 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, германия, газпром, алексей миллер, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия
22:09 10.09.2021
 
В Wintershall назвали завершение "Северного потока — 2" шагом к его запуску

Wintershall: завершение "Северного потока — 2" станет очередным шагом для его запуска

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Завершение строительства "Северного потока — 2" станет очередным шагом для ввода трубопровода в эксплуатацию, сообщили РИА Новости в немецкой компании Wintershall, финансовом партнере "Газпрома".
"Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено в пятницу утром.
"Завершение второй и последней нитки "Северного потока — 2" является ещё одним шагом для ввода в эксплуатацию этой новой трубопроводной системы через Балтийское море", - сказали в Wintershall.
"Трубопроводная система станет современным, рентабельным и безопасным для климата транспортным маршрутом, по которому газ будет напрямую поступать к европейским потребителям. Мы поздравляем проектную компанию с достижением этой важной вехи", добавили в компании.
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 17:30
Немецкий регулятор назвал условие запуска "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Ранее глава компании Алексей Миллер отмечал, что "Газпром" может поставить первый газ по "Северному потоку — 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.
 
ЭкономикаГерманияГазпромАлексей МиллерБалтийское мореWintershallСеверный поток — 2UniperРоссия
 
 
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