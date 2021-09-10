https://ria.ru/20210910/gazoprovod-1749530141.html

Оператор заявил о соединении секций второй нитки "Северного потока — 2"

Оператор заявил о соединении секций второй нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.09.2021

Оператор заявил о соединении секций второй нитки "Северного потока — 2"

Датская и немецкая секции второй нитки газопровода "Северный поток — 2" были соединены в пятницу, оператор Nord Stream 2 AG по-прежнему намерен ввести... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:42

2021-09-10T14:42

2021-09-10T15:21

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газпром

wintershall

северный поток — 2

uniper

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Датская и немецкая секции второй нитки газопровода "Северный поток — 2" были соединены в пятницу, оператор Nord Stream 2 AG по-прежнему намерен ввести газопровод в эксплуатацию до завершения 2021 года, говорится в пресс-релизе Nord Stream 2 AG.Ранее сегодня "Газпром" в своем официальном Telegram-канале сообщил, что строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено в пятницу утром."Сегодня секции второй нитки "Северного потока — 2", идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой... трубоукладочной баржой "Фортуна", - говорится в материалах Nord Stream 2 AG."Далее будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", - также сообщает компания.Газопровод "Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.

https://ria.ru/20210910/potok-1749498964.html

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-09-10T14:42 true PT2M30S

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экономика, украина, сша, газпром, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия