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Оператор заявил о соединении секций второй нитки "Северного потока — 2"
Оператор заявил о соединении секций второй нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.09.2021
Оператор заявил о соединении секций второй нитки "Северного потока — 2"
Датская и немецкая секции второй нитки газопровода "Северный поток — 2" были соединены в пятницу, оператор Nord Stream 2 AG по-прежнему намерен ввести... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:42
2021-09-10T15:21
экономика
украина
сша
газпром
wintershall
северный поток — 2
uniper
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Датская и немецкая секции второй нитки газопровода "Северный поток — 2" были соединены в пятницу, оператор Nord Stream 2 AG по-прежнему намерен ввести газопровод в эксплуатацию до завершения 2021 года, говорится в пресс-релизе Nord Stream 2 AG.Ранее сегодня "Газпром" в своем официальном Telegram-канале сообщил, что строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено в пятницу утром."Сегодня секции второй нитки "Северного потока — 2", идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой... трубоукладочной баржой "Фортуна", - говорится в материалах Nord Stream 2 AG."Далее будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", - также сообщает компания.Газопровод "Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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экономика, украина, сша, газпром, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия
14:42 10.09.2021 (обновлено: 15:21 10.09.2021)
 
Оператор заявил о соединении секций второй нитки "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 AG: датская и немецкая секции второй нитки "Северного потока — 2" соединены

© Фото : Nord Stream 2Надводный захлест на второй нитке "Северного потока ‑ 2"
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Nord Stream 2
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Датская и немецкая секции второй нитки газопровода "Северный поток — 2" были соединены в пятницу, оператор Nord Stream 2 AG по-прежнему намерен ввести газопровод в эксплуатацию до завершения 2021 года, говорится в пресс-релизе Nord Stream 2 AG.
Ранее сегодня "Газпром" в своем официальном Telegram-канале сообщил, что строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено в пятницу утром.
"Сегодня секции второй нитки "Северного потока — 2", идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой... трубоукладочной баржой "Фортуна", - говорится в материалах Nord Stream 2 AG.
"Далее будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", - также сообщает компания.
Газопровод "Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 12:39
Песков сообщил, от чего будут зависеть сроки запуска "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаУкраинаСШАГазпромWintershallСеверный поток — 2UniperРоссия
 
 
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