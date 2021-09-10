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В "Группе ГАЗ" пообещали выполнить заказ на скорые и автобусы в срок
В "Группе ГАЗ" пообещали выполнить заказ на скорые и автобусы в срок - РИА Новости, 10.09.2021
В "Группе ГАЗ" пообещали выполнить заказ на скорые и автобусы в срок
Дефицит автоэлектроники в России не повлияет на сроки исполнения госзаказа на автомобили скорой помощи и школьные автобусы, который в конце августа получил... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:03
2021-09-10T13:03
группа газ
авто
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дефицит автоэлектроники в России не повлияет на сроки исполнения госзаказа на автомобили скорой помощи и школьные автобусы, который в конце августа получил Горьковский автозавод (головное предприятие "Группы ГАЗ"), комплектующие для их производства уже зарезервированы, сообщил РИА Новости президент группы Вадим Сорокин."Мы предпринимаем сегодня непростые решения, связанные с тем, чтобы не остановить наши конвейера, потому что понимаем, что за ними стоит 35 тысяч наших сотрудников и около 400 тысяч работников на стороне. Но мы уже зарезервировали необходимые компоненты для того, чтобы федеральную программу выполнять точно, вовремя и в срок. Конечно, жертвуя иногда коммерческими продажами", - сказал он.При этом Сорокин подчеркнул, что исполнение госзаказа на производство автомобилей скорой помощи и школьных автобусов в данный момент главный приоритет для группы.В конце августа сообщалось, что правительство выделит в 2021 году почти 10 миллиардов рублей на закупку 4,2 тысячи школьных автобусов и более 5,5 миллиардов рублей на закупку 1,6 тысячи автомобилей скорой помощи для небольших городов и сельских районов. Поставщиками определены Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, головное предприятие "Группы ГАЗ") и Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу "Соллерс авто" Вадима Швецова). Техника должна быть поставлена в регионы в 2021 году.
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группа газ, авто, россия
13:03 10.09.2021
 
В "Группе ГАЗ" пообещали выполнить заказ на скорые и автобусы в срок

Президент "Группы ГАЗ" Сорокин: госзаказ на скорые и автобусы выполним в срок

© Фото : страница Группа ГАЗ в FacebookЗавод ГАЗ в Нижнем Новгророде
Завод ГАЗ в Нижнем Новгророде - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : страница Группа ГАЗ в Facebook
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дефицит автоэлектроники в России не повлияет на сроки исполнения госзаказа на автомобили скорой помощи и школьные автобусы, который в конце августа получил Горьковский автозавод (головное предприятие "Группы ГАЗ"), комплектующие для их производства уже зарезервированы, сообщил РИА Новости президент группы Вадим Сорокин.
"Мы предпринимаем сегодня непростые решения, связанные с тем, чтобы не остановить наши конвейера, потому что понимаем, что за ними стоит 35 тысяч наших сотрудников и около 400 тысяч работников на стороне. Но мы уже зарезервировали необходимые компоненты для того, чтобы федеральную программу выполнять точно, вовремя и в срок. Конечно, жертвуя иногда коммерческими продажами", - сказал он.
При этом Сорокин подчеркнул, что исполнение госзаказа на производство автомобилей скорой помощи и школьных автобусов в данный момент главный приоритет для группы.
В конце августа сообщалось, что правительство выделит в 2021 году почти 10 миллиардов рублей на закупку 4,2 тысячи школьных автобусов и более 5,5 миллиардов рублей на закупку 1,6 тысячи автомобилей скорой помощи для небольших городов и сельских районов. Поставщиками определены Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, головное предприятие "Группы ГАЗ") и Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу "Соллерс авто" Вадима Швецова). Техника должна быть поставлена в регионы в 2021 году.
Здание заводоуправления ОАО АВТОВАЗ - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 12:08
Продажи "АвтоВАЗа" в августе упали на 32,6 процента
 
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