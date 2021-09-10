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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20210910/festival-1749571919.html
Гладков: фестиваль "Белгород в цвету" в будущем охватит всю область
Гладков: фестиваль "Белгород в цвету" в будущем охватит всю область - РИА Новости, 10.09.2021
Гладков: фестиваль "Белгород в цвету" в будущем охватит всю область
Международный фестиваль "Белгород в цвету" своими выставками, цветочными композициям и арт-объектами в будущем украсит каждый из муниципалитетов области, заявил РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:31
2021-09-10T18:57
белгородская область
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Международный фестиваль "Белгород в цвету" своими выставками, цветочными композициям и арт-объектами в будущем украсит каждый из муниципалитетов области, заявил врио губернатора региона Вячеслав Гладков на открытии фестиваля.Гладков предложил, чтобы фестиваль стал визитной карточкой Белогорья. По его словам, красивые общественные пространства – залог хорошего настроения людей."Человека никогда не обманешь. Если сделаешь плохо – никого не будет, а если сделаешь с душой – жители оценят. Мне хотелось бы, чтобы это начинание у нас с вами стало ежегодным, а такая красота была бы в каждом дворе, а не только на центральных улицах", - сказал глава региона.Вячеслав Гладков добавил, что подготовка к фестивалю должна быть круглогодичной. Так, зимой необходимо проводить ландшафтные форумы по вегетации, а весной выращивать сами растения, чтобы летом и осенью жители могли бы наслаждаться яркими красками в парках и скверах.Глава области особо отметил вклад в организацию фестиваля "Белгород в цвету" его координатора Карины Лазаревой, которая контролировала каждый шаг подготовки мероприятия – от выбора локации до определения ее содержания."Если руководство области и города вот так поддерживает подобные мероприятия, то и результат получается соответствующим. "Белгород в цвету" и делали в дружном коллективе. Было очень волнительно, но моя оценка всему - пять баллов", - поделилась Лазарева.Активное участие в проведении фестиваля приняли муниципалитеты, создав тематическую площадку с цветочным оформлением и творческими коллективами от районов и городских округов. Площадки фестиваля открыты до 12 сентября включительно в Центральном парке культуры и отдыха имени В.И. Ленина и на улице 50-летия Белгородской области. В течение трех дней для всех желающих будут проводиться перформансы художников, мастер-классы, экскурсии и выставки.Фестиваль "Белгород в цвету" проходит по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова. Это просветительский проект в сфере новаторского ландшафтного дизайна, в рамках которого предусмотрена деловая и образовательная программы с известными экспертами, а также конкурсы. Свои работы на суд жюри представили 162 автора в номинациях "Сады профессионалов" (дизайнеры), "Новые имена" (молодые авторы), "Приезжайте в гости к нам" (муниципалитеты), "Планета цветов" (школьники); "Креативный город" (коммерческие объекты), "Современное искусство" (арт-объекты). Итоги подведут в день завершения фестиваля.
https://ria.ru/20210904/kapital-1748671277.html
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков
17:31 10.09.2021 (обновлено: 18:57 10.09.2021)
 
Гладков: фестиваль "Белгород в цвету" в будущем охватит всю область

Врио главы Белогорья Гладков: фестиваль "Белгород в цвету" в будущем охватит всю область

© Фото : пресс-служба правительства Белгородской областиФестиваль "Белгород в цвету"
Фестиваль Белгород в цвету - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Международный фестиваль "Белгород в цвету" своими выставками, цветочными композициям и арт-объектами в будущем украсит каждый из муниципалитетов области, заявил врио губернатора региона Вячеслав Гладков на открытии фестиваля.
Гладков предложил, чтобы фестиваль стал визитной карточкой Белогорья. По его словам, красивые общественные пространства – залог хорошего настроения людей.
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"Человека никогда не обманешь. Если сделаешь плохо – никого не будет, а если сделаешь с душой – жители оценят. Мне хотелось бы, чтобы это начинание у нас с вами стало ежегодным, а такая красота была бы в каждом дворе, а не только на центральных улицах", - сказал глава региона.
Вячеслав Гладков добавил, что подготовка к фестивалю должна быть круглогодичной. Так, зимой необходимо проводить ландшафтные форумы по вегетации, а весной выращивать сами растения, чтобы летом и осенью жители могли бы наслаждаться яркими красками в парках и скверах.
Глава области особо отметил вклад в организацию фестиваля "Белгород в цвету" его координатора Карины Лазаревой, которая контролировала каждый шаг подготовки мероприятия – от выбора локации до определения ее содержания.
"Если руководство области и города вот так поддерживает подобные мероприятия, то и результат получается соответствующим. "Белгород в цвету" и делали в дружном коллективе. Было очень волнительно, но моя оценка всему - пять баллов", - поделилась Лазарева.
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской областиФестиваль "Белгород в цвету"
Фестиваль Белгород в цвету - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Фестиваль "Белгород в цвету"
Активное участие в проведении фестиваля приняли муниципалитеты, создав тематическую площадку с цветочным оформлением и творческими коллективами от районов и городских округов. Площадки фестиваля открыты до 12 сентября включительно в Центральном парке культуры и отдыха имени В.И. Ленина и на улице 50-летия Белгородской области. В течение трех дней для всех желающих будут проводиться перформансы художников, мастер-классы, экскурсии и выставки.
Фестиваль "Белгород в цвету" проходит по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова. Это просветительский проект в сфере новаторского ландшафтного дизайна, в рамках которого предусмотрена деловая и образовательная программы с известными экспертами, а также конкурсы. Свои работы на суд жюри представили 162 автора в номинациях "Сады профессионалов" (дизайнеры), "Новые имена" (молодые авторы), "Приезжайте в гости к нам" (муниципалитеты), "Планета цветов" (школьники); "Креативный город" (коммерческие объекты), "Современное искусство" (арт-объекты). Итоги подведут в день завершения фестиваля.
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