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Лавров заявил о подрыве Киевом минских договоренностей
Лавров заявил о подрыве Киевом минских договоренностей - РИА Новости, 10.09.2021
Лавров заявил о подрыве Киевом минских договоренностей
Законодательные инициативы Киева направлены на подрыв каждого положения минских договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:53
2021-09-10T18:58
в мире
минские соглашения
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
донбасс
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Законодательные инициативы Киева направлены на подрыв каждого положения минских договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вся череда законодательных инициатив, она направлена четко на подрыв каждого положения минских договоренностей", - сказал Лавров, выступая в рамках юбилейного XXV форума современной журналистики "Вся Россия-2021".
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в мире, минские соглашения, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс
18:53 10.09.2021 (обновлено: 18:58 10.09.2021)
 
Лавров заявил о подрыве Киевом минских договоренностей

Глава МИД Лавров: действия Киева направлены на подрыв минских договоренностей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода в атриуме Главного штаба Эрмитажа в Санкт-Петербурге
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода в атриуме Главного штаба Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Законодательные инициативы Киева направлены на подрыв каждого положения минских договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вся череда законодательных инициатив, она направлена четко на подрыв каждого положения минских договоренностей", - сказал Лавров, выступая в рамках юбилейного XXV форума современной журналистики "Вся Россия-2021".
 
В миреМинские соглашенияРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДонбасс
 
 
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