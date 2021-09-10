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Лавров заявил о подрыве Киевом минских договоренностей

Лавров заявил о подрыве Киевом минских договоренностей - РИА Новости, 10.09.2021

Лавров заявил о подрыве Киевом минских договоренностей

Законодательные инициативы Киева направлены на подрыв каждого положения минских договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:53

2021-09-10T18:53

2021-09-10T18:58

в мире

минские соглашения

россия

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

донбасс

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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Законодательные инициативы Киева направлены на подрыв каждого положения минских договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вся череда законодательных инициатив, она направлена четко на подрыв каждого положения минских договоренностей", - сказал Лавров, выступая в рамках юбилейного XXV форума современной журналистики "Вся Россия-2021".

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в мире, минские соглашения, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс