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Россия и Белоруссия унифицируют тарифное регулирование ж/д перевозок
Россия и Белоруссия унифицируют тарифное регулирование ж/д перевозок - РИА Новости, 10.09.2021
Россия и Белоруссия унифицируют тарифное регулирование ж/д перевозок
Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об унификации тарифного регулирования, а также организации пассажирских и РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:44
2021-09-10T13:49
союзное государство
экономика
белоруссия
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об унификации тарифного регулирования, а также организации пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, говорится в совместном заявлении премьер-министров.В пятницу в Минске были одобрены 28 интеграционных программ Союзного государства."Союзными программами предусмотрены следующие магистральные направления Союзного строительства. ... В области железнодорожного транспорта предусматривается проработка унификации законодательства, в том числе тарифного регулирования, лицензирования, организации пассажирских и грузовых перевозок, обеспечения безопасности, требований в сфере трудовых отношений", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.
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экономика, белоруссия, россия
13:44 10.09.2021 (обновлено: 13:49 10.09.2021)
 
Россия и Белоруссия унифицируют тарифное регулирование ж/д перевозок

Россия и Белоруссия договорились об унификации тарифного регулирования ж/д перевозок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажирка в защитной маске на станции
Пассажирка в защитной маске на станции - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об унификации тарифного регулирования, а также организации пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, говорится в совместном заявлении премьер-министров.
В пятницу в Минске были одобрены 28 интеграционных программ Союзного государства.
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Вчера, 13:39Союзное государство
Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга в Союзном государстве
"Союзными программами предусмотрены следующие магистральные направления Союзного строительства. ... В области железнодорожного транспорта предусматривается проработка унификации законодательства, в том числе тарифного регулирования, лицензирования, организации пассажирских и грузовых перевозок, обеспечения безопасности, требований в сфере трудовых отношений", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.
 
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