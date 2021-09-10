https://ria.ru/20210910/dogovor-1749515228.html
Россия и Белоруссия унифицируют тарифное регулирование ж/д перевозок
Россия и Белоруссия унифицируют тарифное регулирование ж/д перевозок - РИА Новости, 10.09.2021
Россия и Белоруссия унифицируют тарифное регулирование ж/д перевозок
Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об унификации тарифного регулирования, а также организации пассажирских и РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:44
2021-09-10T13:44
2021-09-10T13:49
союзное государство
экономика
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571886048_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_b72b1d91ff40946efbcaf10715e20de0.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об унификации тарифного регулирования, а также организации пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, говорится в совместном заявлении премьер-министров.В пятницу в Минске были одобрены 28 интеграционных программ Союзного государства."Союзными программами предусмотрены следующие магистральные направления Союзного строительства. ... В области железнодорожного транспорта предусматривается проработка унификации законодательства, в том числе тарифного регулирования, лицензирования, организации пассажирских и грузовых перевозок, обеспечения безопасности, требований в сфере трудовых отношений", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.
https://ria.ru/20210910/rouming-1749514076.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571886048_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_74134ba7ba66a83fa62dc52d008c4c2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, россия
13:44 10.09.2021 (обновлено: 13:49 10.09.2021)
Россия и Белоруссия унифицируют тарифное регулирование ж/д перевозок
Россия и Белоруссия договорились об унификации тарифного регулирования ж/д перевозок