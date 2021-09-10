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Россия и Белоруссия унифицируют тарифное регулирование ж/д перевозок

Россия и Белоруссия унифицируют тарифное регулирование ж/д перевозок - РИА Новости, 10.09.2021

Россия и Белоруссия унифицируют тарифное регулирование ж/д перевозок

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об унификации тарифного регулирования, а также организации пассажирских и РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:44

2021-09-10T13:44

2021-09-10T13:49

союзное государство

экономика

белоруссия

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об унификации тарифного регулирования, а также организации пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, говорится в совместном заявлении премьер-министров.В пятницу в Минске были одобрены 28 интеграционных программ Союзного государства."Союзными программами предусмотрены следующие магистральные направления Союзного строительства. ... В области железнодорожного транспорта предусматривается проработка унификации законодательства, в том числе тарифного регулирования, лицензирования, организации пассажирских и грузовых перевозок, обеспечения безопасности, требований в сфере трудовых отношений", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.

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2021

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экономика, белоруссия, россия