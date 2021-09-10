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В МИД оценили число афганских беженцев в Центральной Азии

В МИД оценили число афганских беженцев в Центральной Азии - РИА Новости, 10.09.2021

В МИД оценили число афганских беженцев в Центральной Азии

По состоянию на сегодняшний день количество афганцев, незаконно пересекших границы со странами Центральной Азии, незначительно, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T09:27

2021-09-10T09:27

2021-09-10T10:04

талибан

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иван волынкин

центральная азия

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По состоянию на сегодняшний день количество афганцев, незаконно пересекших границы со странами Центральной Азии, незначительно, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин."По состоянию на сегодняшний день количество афганцев, незаконно пересекших границу со странами центральноазиатского региона, остается незначительным", - заявил Волынкин.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.Читайте полный текст интервью >>* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210910/priznanie-1749445330.html

афганистан

центральная азия

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талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иван волынкин, центральная азия