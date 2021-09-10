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Россия и Белоруссия сформируют единую аграрную политику
Россия и Белоруссия сформируют единую аграрную политику - РИА Новости, 10.09.2021
Россия и Белоруссия сформируют единую аграрную политику
Россия и Белоруссия договорились о формировании единой аграрной политики, говорится в совместном заявлении председателя правительства РФ Михаила Мишустина и... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:43
2021-09-10T14:43
в мире
белоруссия
михаил мишустин
россия
роман головченко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о формировании единой аграрной политики, говорится в совместном заявлении председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.Главы правительств двух стран 10 сентября провели заседание совета министров Союзного государства. По итогам заседания одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на реализацию задач по укреплению российско-белорусской интеграции."Стороны договорились осуществить сближение законодательства в области сельского хозяйства с целью увеличения объемов взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, снятия административных барьеров, обеспечения продовольственной безопасности и совместного научно-технического развития сельского хозяйства", - говорится в заявлении.Помимо этого, страны договорились о принятии нормативных правовых актов, обеспечивающих единые требования в области регулирования торговли и общественного питания, а также о гармонизации законодательства в данной сфере.
https://ria.ru/20210910/nalogi-1749520119.html
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в мире, белоруссия, михаил мишустин, россия, роман головченко
14:43 10.09.2021
 
Россия и Белоруссия сформируют единую аграрную политику

Россия и Белоруссия договорились сформировать единую аграрную политику

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на церемонии подписания документов, принятых на заседании Совета Министров Союзного государства России и Белоруссии в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на церемонии подписания документов, принятых на заседании Совета Министров Союзного государства России и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о формировании единой аграрной политики, говорится в совместном заявлении председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.
Главы правительств двух стран 10 сентября провели заседание совета министров Союзного государства. По итогам заседания одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на реализацию задач по укреплению российско-белорусской интеграции.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 13:59Союзное государство
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"Стороны договорились осуществить сближение законодательства в области сельского хозяйства с целью увеличения объемов взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, снятия административных барьеров, обеспечения продовольственной безопасности и совместного научно-технического развития сельского хозяйства", - говорится в заявлении.
Помимо этого, страны договорились о принятии нормативных правовых актов, обеспечивающих единые требования в области регулирования торговли и общественного питания, а также о гармонизации законодательства в данной сфере.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 13:56Союзное государство
Россия и Белоруссия договорились гармонизировать валютное регулирование
 
В миреБелоруссияМихаил МишустинРоссияРоман Головченко
 
 
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