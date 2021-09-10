https://ria.ru/20210910/belorussiya-1749530403.html

Россия и Белоруссия сформируют единую аграрную политику

Россия и Белоруссия сформируют единую аграрную политику - РИА Новости, 10.09.2021

Россия и Белоруссия сформируют единую аграрную политику

Россия и Белоруссия договорились о формировании единой аграрной политики, говорится в совместном заявлении председателя правительства РФ Михаила Мишустина и... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:43

2021-09-10T14:43

2021-09-10T14:43

в мире

белоруссия

михаил мишустин

россия

роман головченко

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о формировании единой аграрной политики, говорится в совместном заявлении председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.Главы правительств двух стран 10 сентября провели заседание совета министров Союзного государства. По итогам заседания одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на реализацию задач по укреплению российско-белорусской интеграции."Стороны договорились осуществить сближение законодательства в области сельского хозяйства с целью увеличения объемов взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, снятия административных барьеров, обеспечения продовольственной безопасности и совместного научно-технического развития сельского хозяйства", - говорится в заявлении.Помимо этого, страны договорились о принятии нормативных правовых актов, обеспечивающих единые требования в области регулирования торговли и общественного питания, а также о гармонизации законодательства в данной сфере.

https://ria.ru/20210910/nalogi-1749520119.html

https://ria.ru/20210910/regulirovanie-1749518866.html

белоруссия

россия

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в мире, белоруссия, михаил мишустин, россия, роман головченко