Россия и Белоруссия сформируют единую аграрную политику
Россия и Белоруссия договорились сформировать единую аграрную политику
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на церемонии подписания документов, принятых на заседании Совета Министров Союзного государства России и Белоруссии в Минске
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о формировании единой аграрной политики, говорится в совместном заявлении председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.
Главы правительств двух стран 10 сентября провели заседание совета министров Союзного государства. По итогам заседания одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на реализацию задач по укреплению российско-белорусской интеграции.
"Стороны договорились осуществить сближение законодательства в области сельского хозяйства с целью увеличения объемов взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, снятия административных барьеров, обеспечения продовольственной безопасности и совместного научно-технического развития сельского хозяйства", - говорится в заявлении.
Помимо этого, страны договорились о принятии нормативных правовых актов, обеспечивающих единые требования в области регулирования торговли и общественного питания, а также о гармонизации законодательства в данной сфере.