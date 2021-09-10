https://ria.ru/20210910/basseyn-1749499094.html

Руденя: в Верхневолжье построят три новых бассейна

Руденя: в Верхневолжье построят три новых бассейна - РИА Новости, 10.09.2021

Руденя: в Верхневолжье построят три новых бассейна

Три новых бассейна построят в Тверской области в ближайшие два года, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:40

2021-09-10T12:40

2021-09-10T12:40

тверская область

кимры

калязин

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 10 сен – РИА Новости. Три новых бассейна построят в Тверской области в ближайшие два года, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь."Строительство бассейнов, отвечающих всем современным требованиям, запланировано в Кашине, а также в близлежащих городах - Калязине и Кимрах. В Калязине и Кашине строительство должно начаться в 2022 году, а в Кимрах - уже в текущем году", – сказал во время эфира Руденя.В пресс-службе регионального правительства отметили, что в Кашине будет построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на 6 дорожек и детским бассейном, залом для сухого плавания и общефизической подготовки. Ожидается, что новый бассейн будут регулярно посещать не менее 600 жителей города.Всего в Тверской области сегодня действуют 63 бассейна в 16 муниципальных образованиях, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210909/radioteletsentr-1749350786.html

кимры

калязин

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кимры, калязин, игорь руденя