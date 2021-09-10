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Тверская область
https://ria.ru/20210910/basseyn-1749499094.html
Руденя: в Верхневолжье построят три новых бассейна
Руденя: в Верхневолжье построят три новых бассейна - РИА Новости, 10.09.2021
Руденя: в Верхневолжье построят три новых бассейна
Три новых бассейна построят в Тверской области в ближайшие два года, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:40
2021-09-10T12:40
тверская область
кимры
калязин
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 10 сен – РИА Новости. Три новых бассейна построят в Тверской области в ближайшие два года, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь."Строительство бассейнов, отвечающих всем современным требованиям, запланировано в Кашине, а также в близлежащих городах - Калязине и Кимрах. В Калязине и Кашине строительство должно начаться в 2022 году, а в Кимрах - уже в текущем году", – сказал во время эфира Руденя.В пресс-службе регионального правительства отметили, что в Кашине будет построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на 6 дорожек и детским бассейном, залом для сухого плавания и общефизической подготовки. Ожидается, что новый бассейн будут регулярно посещать не менее 600 жителей города.Всего в Тверской области сегодня действуют 63 бассейна в 16 муниципальных образованиях, уточнили в пресс-службе.
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кимры, калязин, игорь руденя
12:40 10.09.2021
 

Руденя: в Верхневолжье построят три новых бассейна

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: в Верхневолжье построят три новых бассейна
Руденя: в Верхневолжье построят три новых бассейна - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 10 сен – РИА Новости. Три новых бассейна построят в Тверской области в ближайшие два года, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
"Строительство бассейнов, отвечающих всем современным требованиям, запланировано в Кашине, а также в близлежащих городах - Калязине и Кимрах. В Калязине и Кашине строительство должно начаться в 2022 году, а в Кимрах - уже в текущем году", – сказал во время эфира Руденя.
В Твери открыли новое здание областного радиотелецентра - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 14:27Тверская область
В Твери открыли новое здание областного радиотелецентра
В пресс-службе регионального правительства отметили, что в Кашине будет построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на 6 дорожек и детским бассейном, залом для сухого плавания и общефизической подготовки. Ожидается, что новый бассейн будут регулярно посещать не менее 600 жителей города.
Всего в Тверской области сегодня действуют 63 бассейна в 16 муниципальных образованиях, уточнили в пресс-службе.
 
Тверская областьКимрыКалязинИгорь Руденя
 
 
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