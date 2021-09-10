https://ria.ru/20210910/avtomost-1749514348.html
Китайская CRCC спроектирует автомост на остров Елены во Владивостоке
Китайская CRCC спроектирует автомост на остров Елены во Владивостоке - РИА Новости, 10.09.2021
Китайская CRCC спроектирует автомост на остров Елены во Владивостоке
Власти Приморского края подписали договор с китайской компанией China Railway Construction Corporation о проектировании автомобильного моста на остров Елены во... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:49
2021-09-10T13:49
2021-09-10T13:49
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МОСКВА, 10 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти Приморского края подписали договор с китайской компанией China Railway Construction Corporation о проектировании автомобильного моста на остров Елены во Владивостоке, сообщает "РЖД-Партнер" со ссылкой на Минвостокразвития РФ.Для создания ВКАД нужно возвести два моста: сначала действующую трассу необходимо провести с острова Русский на соседний остров Елены (сейчас они разъединены небольшим каналом), затем с острова Елены перекинуть сооружение на мыс Токаревского (городской район Эгершельда). Строительство перехода между островами Русский и Елены ранее оценивалось в 70 миллиардов рублей.Местные власти считают, что кольцевая автодорога могла бы разгрузить городскую дорожную сеть, перенаправить транспортные потоки, в том числе следующие в/из портов, решить проблему с пробками в центре Владивостока.
https://ria.ru/20210908/onlayn-torgovlya-1749169329.html
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