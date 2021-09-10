https://ria.ru/20210910/afganistan-1749570762.html
Афганская журналистка рассказала, почему не может работать при талибах
Афганская журналистка рассказала, почему не может работать при талибах - РИА Новости, 10.09.2021
Афганская журналистка рассказала, почему не может работать при талибах
Афганская журналистика, пожелавшая остаться неназванной из соображений безопасности, рассказала РИА Новости, что боится возвращаться на работу при талибах... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:29
2021-09-10T17:29
2021-09-10T17:30
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Афганская журналистика, пожелавшая остаться неназванной из соображений безопасности, рассказала РИА Новости, что боится возвращаться на работу при талибах (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ).Талибы до захвата власти в Афганистане заявляли, что установят шариатскую систему правления. Согласно ей, женщины не смогут выходить свободно на улицы, использовать макияж, показывать лицо в общественных местах. Талибы также запретили работать женщинам на радиостанциях и новостных каналах. В то же время сотрудницам канала TOLO было разрешено продолжать вести телевизионные программы."Я живу в Кабуле. Я не могу выйти из дома, потому что боюсь", - сказала собеседница агентства.По ее словам, ей часто приходят письма с призывом повиноваться "Талибану"*, извиниться перед его руководством за антиталибские новости, которые она писала еще до прихода талибов к власти."Раньше я работала журналистом, сейчас сижу дома и не могу больше работать, потому что, хоть и талибы говорят, что "даровали милость", но на самом деле это не так. Я сама видела, как несколько талибов ходили в дома журналистов, работавших со сферой безопасности, приходили и убивали их", - добавила журналистика.Она также отметила, что ни один журналист в Афганистане не может заговорить о гражданских правах по телевидению, так как оно находится под властью талибов, ничего, что было бы направлено против них, не появится в эфире.Движение "Талибан"* пришло к власти в Афганистане после захвата Кабула 15 августа и вывода американских войск. Талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В то же время в разных частях страны проходят акции протеста. Руководство "Талибана"* запретило местным журналистам освещать демонстрации. Однако несколько журналистов все-таки нарушили этот запрет и были избиты радикалами.* Запрещенное в России террористическое движение
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РИА Новости
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
17:29 10.09.2021 (обновлено: 17:30 10.09.2021)
Афганская журналистка рассказала, почему не может работать при талибах
Афганская журналистика: страшно выходить из дома и возвращаться на работу при талибах
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Афганская журналистика, пожелавшая остаться неназванной из соображений безопасности, рассказала РИА Новости, что боится возвращаться на работу при талибах (движение "Талибан
"* признано террористическим и запрещено в РФ).
Талибы до захвата власти в Афганистане
заявляли, что установят шариатскую систему правления. Согласно ей, женщины не смогут выходить свободно на улицы, использовать макияж, показывать лицо в общественных местах. Талибы также запретили работать женщинам на радиостанциях и новостных каналах. В то же время сотрудницам канала TOLO было разрешено продолжать вести телевизионные программы.
"Я живу в Кабуле. Я не могу выйти из дома, потому что боюсь", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, ей часто приходят письма с призывом повиноваться "Талибану"*, извиниться перед его руководством за антиталибские новости, которые она писала еще до прихода талибов к власти.
"Раньше я работала журналистом, сейчас сижу дома и не могу больше работать, потому что, хоть и талибы говорят, что "даровали милость", но на самом деле это не так. Я сама видела, как несколько талибов ходили в дома журналистов, работавших со сферой безопасности, приходили и убивали их", - добавила журналистика.
Она также отметила, что ни один журналист в Афганистане не может заговорить о гражданских правах по телевидению, так как оно находится под властью талибов, ничего, что было бы направлено против них, не появится в эфире.
Движение "Талибан"* пришло к власти в Афганистане после захвата Кабула 15 августа и вывода американских войск. Талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В то же время в разных частях страны проходят акции протеста. Руководство "Талибана"* запретило местным журналистам освещать демонстрации. Однако несколько журналистов все-таки нарушили этот запрет и были избиты радикалами.
* Запрещенное в России террористическое движение