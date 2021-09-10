https://ria.ru/20210910/afganistan-1749541473.html
Талибы опровергли сообщения о вывозе из Афганистана секретных документов
Талибы опровергли сообщения о вывозе из Афганистана секретных документов - РИА Новости, 10.09.2021
Талибы опровергли сообщения о вывозе из Афганистана секретных документов
Движение "Талибан"* отрицает сведения о том, что на пакистанских самолетах, доставлявших гумпомощь, из Кабула были вывезены секретные документы и компьютеры,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:31
2021-09-10T15:31
2021-09-10T15:31
захват власти в афганистане талибами
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пакистан
балх
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мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* отрицает сведения о том, что на пакистанских самолетах, доставлявших гумпомощь, из Кабула были вывезены секретные документы и компьютеры, заявил источник РИА Новости в движении.Ранее Пакистан направил самолеты с гуманитарной помощью в Афганистан."Это пропаганда. Пакистанские самолеты доставили помощь в Кандагар, Балх и Кабул и вернулись пустые", - отметил источник.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210910/afganistan-1749467419.html
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в мире, оон, талибан, пакистан, балх, россия, мохаммад хасан ахунд
Талибы опровергли сообщения о вывозе из Афганистана секретных документов
Источник: талибы отрицают, что Пакистан вывез из Афганистана секретные документы