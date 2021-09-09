https://ria.ru/20210909/zhile-1749343218.html
Глава Приамурья пообещал медикам в селах служебное жилье
Глава Приамурья пообещал медикам в селах служебное жилье - РИА Новости, 09.09.2021
Глава Приамурья пообещал медикам в селах служебное жилье
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что Минздрав региона закупает в сёлах жилье для медработников, уже приобретены благоустроенные квартиры в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:57
2021-09-09T13:57
2021-09-09T13:57
амурская область
общество
амурская область
врачи
жилье
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что Минздрав региона закупает в сёлах жилье для медработников, уже приобретены благоустроенные квартиры в поселке Ерофей Павлович для двоих работников, трудоустроенных в участковую больницу.Как уточняет правительство Приамурья, в одну квартиру заселились педиатр с семьёй, в другую – фельдшер, тоже с семьёй, поселок давно нуждался в медиках."Практика предоставления служебного жилья давно себя зарекомендовала как убедительный аргумент в вопросе подбора кадров. Что касается здравоохранения – в этой сфере сейчас сложилась очень сложная ситуация с кадровым ресурсом. Острую нехватку врачебного и среднего персонала испытывают сегодня практически все наши медицинские учреждения. Мы принимаем все возможные меры к тому, чтобы максимально закрыть свободные вакансии в медицинских организациях, особенно в первичном звене. Реализуется программа "Земский доктор/фельдшер", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Среди мер поддержки для медиков в Приамурье – выплата "подъемных", единовременные выплаты при трудоустройстве, частичная оплата жилья, компенсация оплаты на наем жилых помещений, доплаты к стипендии, оплата послевузовского образования."Помимо этого, правительством региона разработаны порядки предоставления единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, прибывшим в отдаленные населенные пункты, расположенные в зоне Байкало-Амурской магистрали, а также расположенные на удаленных и труднодоступных территориях области. В обоих случаях предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 5 миллионов рублей – врачам, 3 миллиона рублей – фельдшерам. И помимо этого мы используем такой рычаг в реализации кадровой политики, как служебное жилье. Это значительно мотивирует медицинских работников", - отметил Орлов.Власти сообщают, что до конца 2021 года еще пять медиков получат служебное жилье."В селе Новокиевский Увал сразу три благоустроенные квартиры будут оформлены в собственность Мазановской больницы. Их получат два педиатра и анестезиолог – все прибыли в поселок с семьями. Общая стоимость квартир – 5,2 миллиона рублей. Жилой дом с земельным участком на 11 соток приобретается в поселке Экимчан для прибывшего в Селемджинскую больницу акушера-гинеколога. В селе Знаменка Ромненского района скоро получит в служебное пользование жилой дом медицинский работник – фельдшер местного ФАПа", - сообщает правительство Приамурья.
https://ria.ru/20210901/remont-1748149696.html
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общество, амурская область, врачи, жилье, василий орлов (губернатор), россия
Глава Приамурья пообещал медикам в селах служебное жилье
Глава Амурской области Орлов: медики в селах получают служебное жилье
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен – РИА Новости.
Губернатор Амурской области
Василий Орлов сообщил, что Минздрав региона закупает в сёлах жилье для медработников, уже приобретены благоустроенные квартиры в поселке Ерофей Павлович для двоих работников, трудоустроенных в участковую больницу.
Как уточняет правительство Приамурья, в одну квартиру заселились педиатр с семьёй, в другую – фельдшер, тоже с семьёй, поселок давно нуждался в медиках.
"Практика предоставления служебного жилья давно себя зарекомендовала как убедительный аргумент в вопросе подбора кадров. Что касается здравоохранения – в этой сфере сейчас сложилась очень сложная ситуация с кадровым ресурсом. Острую нехватку врачебного и среднего персонала испытывают сегодня практически все наши медицинские учреждения. Мы принимаем все возможные меры к тому, чтобы максимально закрыть свободные вакансии в медицинских организациях, особенно в первичном звене. Реализуется программа "Земский доктор/фельдшер", - рассказал Орлов
, его цитирует правительство Приамурья.
Среди мер поддержки для медиков в Приамурье – выплата "подъемных", единовременные выплаты при трудоустройстве, частичная оплата жилья, компенсация оплаты на наем жилых помещений, доплаты к стипендии, оплата послевузовского образования.
"Помимо этого, правительством региона разработаны порядки предоставления единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, прибывшим в отдаленные населенные пункты, расположенные в зоне Байкало-Амурской магистрали, а также расположенные на удаленных и труднодоступных территориях области. В обоих случаях предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 5 миллионов рублей – врачам, 3 миллиона рублей – фельдшерам. И помимо этого мы используем такой рычаг в реализации кадровой политики, как служебное жилье. Это значительно мотивирует медицинских работников", - отметил Орлов.
Власти сообщают, что до конца 2021 года еще пять медиков получат служебное жилье.
"В селе Новокиевский Увал сразу три благоустроенные квартиры будут оформлены в собственность Мазановской больницы. Их получат два педиатра и анестезиолог – все прибыли в поселок с семьями. Общая стоимость квартир – 5,2 миллиона рублей. Жилой дом с земельным участком на 11 соток приобретается в поселке Экимчан для прибывшего в Селемджинскую больницу акушера-гинеколога. В селе Знаменка Ромненского района скоро получит в служебное пользование жилой дом медицинский работник – фельдшер местного ФАПа", - сообщает правительство Приамурья.