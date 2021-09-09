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Из здания "Банка Грузии" освободили всех заложников
Из здания "Банка Грузии" освободили всех заложников - РИА Новости, 09.09.2021
Из здания "Банка Грузии" освободили всех заложников
Все заложники уже покинули отделение "Банка Грузии" в Кварели, заявил губернатор Кахети Ираклий Шиошвили. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:44
2021-09-09T16:44
2021-09-09T17:02
в мире
грузия
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ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости. Все заложники уже покинули отделение "Банка Грузии" в Кварели, заявил губернатор Кахети Ираклий Шиошвили.Ранее вооруженный мужчина ворвался в филиал "Банка Грузии" в Кварели. Сообщалось, что он удерживает заложников."У него больше нет заложников. В разное время он называет разные суммы. Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры. Посмотрим, каков будет результат, дождемся результата. Сейчас он один находится в банке. Он пока ничего не говорит, переговоры ведутся", - сказал Шиошвили, его слова приводит Sputnik Грузия.Это не первый случай захвата банка в Грузии. Ранее на разные филиалы "Банка Грузии" было совершено несколько нападений.
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в мире, грузия
16:44 09.09.2021 (обновлено: 17:02 09.09.2021)
Из здания "Банка Грузии" освободили всех заложников
Из здания "Банка Грузии" в Кварели освободили всех заложников