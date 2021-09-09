https://ria.ru/20210909/zalozhniki-1749384341.html

Из здания "Банка Грузии" освободили всех заложников

Из здания "Банка Грузии" освободили всех заложников - РИА Новости, 09.09.2021

Из здания "Банка Грузии" освободили всех заложников

Все заложники уже покинули отделение "Банка Грузии" в Кварели, заявил губернатор Кахети Ираклий Шиошвили. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:44

2021-09-09T16:44

2021-09-09T17:02

в мире

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749387064_0:0:2776:1562_1920x0_80_0_0_745a9f0f6a4d7a1e33cffaec06344618.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости. Все заложники уже покинули отделение "Банка Грузии" в Кварели, заявил губернатор Кахети Ираклий Шиошвили.Ранее вооруженный мужчина ворвался в филиал "Банка Грузии" в Кварели. Сообщалось, что он удерживает заложников."У него больше нет заложников. В разное время он называет разные суммы. Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры. Посмотрим, каков будет результат, дождемся результата. Сейчас он один находится в банке. Он пока ничего не говорит, переговоры ведутся", - сказал Шиошвили, его слова приводит Sputnik Грузия.Это не первый случай захвата банка в Грузии. Ранее на разные филиалы "Банка Грузии" было совершено несколько нападений.

https://ria.ru/20210621/sud-1737868396.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия