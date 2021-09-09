https://ria.ru/20210909/vtorsyre-1749290236.html
РЭО призвал отменить НДФЛ на доход от сдачи любого вторсырья гражданами
РЭО призвал отменить НДФЛ на доход от сдачи любого вторсырья гражданами - РИА Новости, 09.09.2021
РЭО призвал отменить НДФЛ на доход от сдачи любого вторсырья гражданами
Доход от сдачи любых вторичных ресурсов населением не должен облагаться налогом, принятие решения об этом может привести к появлению целого сектора экономики,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:30
2021-09-09T09:30
2021-09-09T09:30
экономика
совет федерации рф
денис буцаев
российский экологический оператор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156154/88/1561548814_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f212152e3e0c4a12f8561ea0c53e822d.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Доход от сдачи любых вторичных ресурсов населением не должен облагаться налогом, принятие решения об этом может привести к появлению целого сектора экономики, считает глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, слова которого приводятся в сообщении РЭО.Ранее члены Совета Федерации выступили за отмену НДФЛ для частных лиц при сдаче только стеклянной и пластиковой тары."Системное решение проблемы заключается в том, чтобы все вторичные ресурсы, которые сдаются населением, исключать из дохода, получаемого от продажи этих ресурсов, исключать из налоговой базы, налога на доходы физических лиц, а это позволит действительно организовать прием отходов у населения, смотивирует население к такой деятельности, появится целый сектор, который будет генерировать занятость, те же налоги", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.Как отмечают в РЭО, с учетом того, что доходы по этой статье минимальные, отмена НДФЛ не нанесет вреда бюджету."От отмены НДФЛ при приеме вторичных ресурсов ни бизнес, ни бюджет не пострадают. А если полноценно сформируется сектор экономики, связанный с приемом отходов у населения и их переработкой, то это гарантированно будут и рабочие места, и дополнительные доходы в бюджет от других видов налогов. Поэтому мы считаем, что торможение этой инициативы просто создает ненужные барьеры для развития бизнеса и для пополнения бюджета", - привел доводы Буцаев.
https://ria.ru/20210820/vtorsyre-1746516627.html
https://ria.ru/20210817/biryukov-1746046804.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156154/88/1561548814_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_354b19dc8e9410d3a23aa249f2895552.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, совет федерации рф, денис буцаев, российский экологический оператор
РЭО призвал отменить НДФЛ на доход от сдачи любого вторсырья гражданами
Глава РЭО Денис Буцаев: доход от сдачи вторсырья населением не должен облагаться налогом
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Доход от сдачи любых вторичных ресурсов населением не должен облагаться налогом, принятие решения об этом может привести к появлению целого сектора экономики, считает глава Российского экологического оператора Денис Буцаев
, слова которого приводятся в сообщении РЭО.
Ранее члены Совета Федерации
выступили за отмену НДФЛ для частных лиц при сдаче только стеклянной и пластиковой тары.
"Системное решение проблемы заключается в том, чтобы все вторичные ресурсы, которые сдаются населением, исключать из дохода, получаемого от продажи этих ресурсов, исключать из налоговой базы, налога на доходы физических лиц, а это позволит действительно организовать прием отходов у населения, смотивирует население к такой деятельности, появится целый сектор, который будет генерировать занятость, те же налоги", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.
"И мы будем наблюдать повышение доли отходов, вовлекаемых во вторичный оборот, снижение количества отходов, направляемых на захоронение", - считает он.
Как отмечают в РЭО, с учетом того, что доходы по этой статье минимальные, отмена НДФЛ не нанесет вреда бюджету.
"От отмены НДФЛ при приеме вторичных ресурсов ни бизнес, ни бюджет не пострадают. А если полноценно сформируется сектор экономики, связанный с приемом отходов у населения и их переработкой, то это гарантированно будут и рабочие места, и дополнительные доходы в бюджет от других видов налогов. Поэтому мы считаем, что торможение этой инициативы просто создает ненужные барьеры для развития бизнеса и для пополнения бюджета", - привел доводы Буцаев.