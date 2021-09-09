https://ria.ru/20210909/ukraina-1749290621.html
"Умирает на глазах": в Киеве предрекли гибель украинского судостроения
"Умирает на глазах": в Киеве предрекли гибель украинского судостроения - РИА Новости, 09.09.2021
"Умирает на глазах": в Киеве предрекли гибель украинского судостроения
Киев потратил огромные деньги на закупку "бессмысленных" турецких корветов класса ADA, тем самым ставя свою судостроительную отрасль на грань исчезновения,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:34
2021-09-09T09:34
2021-09-09T11:35
украина
киев
турция
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155908/23/1559082311_0:20:2653:1512_1920x0_80_0_0_fea329d0c398471b62dbd99a90b37f27.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Киев потратил огромные деньги на закупку "бессмысленных" турецких корветов класса ADA, тем самым ставя свою судостроительную отрасль на грань исчезновения, пишет "Страна.ua".По словам автора статьи Юрия Касьянова, цена в восемь миллиардов гривен за корабль сопоставима с государственным оборонным заказом Украины за целый год. При этом он уверен, что пользы от турецких корветов в случае столкновения с российским флотом не будет никакой."Вся эта многомиллиардная турецкая флотилия или даже не выйдет в море в случае войны, или будет героически затоплена самими экипажами. В лучшем случае", — посетовал Касьянов.Журналист также отметил, что ВСУ нуждаются во многих видах вооружения, включая системы ПВО, бронемашины и тепловизоры, однако страна вместо этого закупает дорогостоящие корветы, тем самым уничтожая отечественное судостроение. Подытоживая, автор озвучил "лозунг дня" для киевских властей: "Добили беспилотную отрасль турецкими беспилотниками, добьем и судостроительную турецкими кораблями".В Турции во вторник прошла церемония закладки корвета класса ADA для нужд Военно-морских сил Украины. Согласно договоренностям, в 2022 году корвет передадут Киеву и уже в 2024-м он войдет в состав ВМС страны.
https://ria.ru/20210902/zakharova-1748407466.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/ukraina-1749216722.html
украина
киев
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155908/23/1559082311_172:0:2628:1842_1920x0_80_0_0_dcb238d3defcbdd54cf1379cf1819537.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, турция, вооруженные силы украины
09:34 09.09.2021 (обновлено: 11:35 09.09.2021)
"Умирает на глазах": в Киеве предрекли гибель украинского судостроения
"Страна.ua": покупка Киевом бессмысленных турецких корветов добьет украинское судостроение