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"Умирает на глазах": в Киеве предрекли гибель украинского судостроения
"Умирает на глазах": в Киеве предрекли гибель украинского судостроения - РИА Новости, 09.09.2021
"Умирает на глазах": в Киеве предрекли гибель украинского судостроения
Киев потратил огромные деньги на закупку "бессмысленных" турецких корветов класса ADA, тем самым ставя свою судостроительную отрасль на грань исчезновения,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:34
2021-09-09T11:35
украина
киев
турция
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Киев потратил огромные деньги на закупку "бессмысленных" турецких корветов класса ADA, тем самым ставя свою судостроительную отрасль на грань исчезновения, пишет "Страна.ua".По словам автора статьи Юрия Касьянова, цена в восемь миллиардов гривен за корабль сопоставима с государственным оборонным заказом Украины за целый год. При этом он уверен, что пользы от турецких корветов в случае столкновения с российским флотом не будет никакой."Вся эта многомиллиардная турецкая флотилия или даже не выйдет в море в случае войны, или будет героически затоплена самими экипажами. В лучшем случае", — посетовал Касьянов.Журналист также отметил, что ВСУ нуждаются во многих видах вооружения, включая системы ПВО, бронемашины и тепловизоры, однако страна вместо этого закупает дорогостоящие корветы, тем самым уничтожая отечественное судостроение. Подытоживая, автор озвучил "лозунг дня" для киевских властей: "Добили беспилотную отрасль турецкими беспилотниками, добьем и судостроительную турецкими кораблями".В Турции во вторник прошла церемония закладки корвета класса ADA для нужд Военно-морских сил Украины. Согласно договоренностям, в 2022 году корвет передадут Киеву и уже в 2024-м он войдет в состав ВМС страны.
https://ria.ru/20210902/zakharova-1748407466.html
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украина, киев, турция, вооруженные силы украины
09:34 09.09.2021 (обновлено: 11:35 09.09.2021)
 
"Умирает на глазах": в Киеве предрекли гибель украинского судостроения

"Страна.ua": покупка Киевом бессмысленных турецких корветов добьет украинское судостроение

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Киев потратил огромные деньги на закупку "бессмысленных" турецких корветов класса ADA, тем самым ставя свою судостроительную отрасль на грань исчезновения, пишет "Страна.ua".
По словам автора статьи Юрия Касьянова, цена в восемь миллиардов гривен за корабль сопоставима с государственным оборонным заказом Украины за целый год. При этом он уверен, что пользы от турецких корветов в случае столкновения с российским флотом не будет никакой.
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"Вся эта многомиллиардная турецкая флотилия или даже не выйдет в море в случае войны, или будет героически затоплена самими экипажами. В лучшем случае", — посетовал Касьянов.
Журналист также отметил, что ВСУ нуждаются во многих видах вооружения, включая системы ПВО, бронемашины и тепловизоры, однако страна вместо этого закупает дорогостоящие корветы, тем самым уничтожая отечественное судостроение. Подытоживая, автор озвучил "лозунг дня" для киевских властей: "Добили беспилотную отрасль турецкими беспилотниками, добьем и судостроительную турецкими кораблями".
В Турции во вторник прошла церемония закладки корвета класса ADA для нужд Военно-морских сил Украины. Согласно договоренностям, в 2022 году корвет передадут Киеву и уже в 2024-м он войдет в состав ВМС страны.
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