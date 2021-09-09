https://ria.ru/20210909/ukraina-1749290621.html

"Умирает на глазах": в Киеве предрекли гибель украинского судостроения

"Умирает на глазах": в Киеве предрекли гибель украинского судостроения - РИА Новости, 09.09.2021

"Умирает на глазах": в Киеве предрекли гибель украинского судостроения

Киев потратил огромные деньги на закупку "бессмысленных" турецких корветов класса ADA, тем самым ставя свою судостроительную отрасль на грань исчезновения,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:34

2021-09-09T09:34

2021-09-09T11:35

украина

киев

турция

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Киев потратил огромные деньги на закупку "бессмысленных" турецких корветов класса ADA, тем самым ставя свою судостроительную отрасль на грань исчезновения, пишет "Страна.ua".По словам автора статьи Юрия Касьянова, цена в восемь миллиардов гривен за корабль сопоставима с государственным оборонным заказом Украины за целый год. При этом он уверен, что пользы от турецких корветов в случае столкновения с российским флотом не будет никакой."Вся эта многомиллиардная турецкая флотилия или даже не выйдет в море в случае войны, или будет героически затоплена самими экипажами. В лучшем случае", — посетовал Касьянов.Журналист также отметил, что ВСУ нуждаются во многих видах вооружения, включая системы ПВО, бронемашины и тепловизоры, однако страна вместо этого закупает дорогостоящие корветы, тем самым уничтожая отечественное судостроение. Подытоживая, автор озвучил "лозунг дня" для киевских властей: "Добили беспилотную отрасль турецкими беспилотниками, добьем и судостроительную турецкими кораблями".В Турции во вторник прошла церемония закладки корвета класса ADA для нужд Военно-морских сил Украины. Согласно договоренностям, в 2022 году корвет передадут Киеву и уже в 2024-м он войдет в состав ВМС страны.

https://ria.ru/20210902/zakharova-1748407466.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/ukraina-1749216722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, турция, вооруженные силы украины