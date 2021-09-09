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В МИД рассказали о последствиях вмешательства США в дела Ирака и Сирии

В МИД рассказали о последствиях вмешательства США в дела Ирака и Сирии - РИА Новости, 09.09.2021

В МИД рассказали о последствиях вмешательства США в дела Ирака и Сирии

Вмешательство Вашингтона в дела Ирака, Ливии, Сирии привело к возникновению в них террористических организаций, ставших "головной болью" для всего мира, заявил... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:45

2021-09-09T10:45

2021-09-09T11:19

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вмешательство Вашингтона в дела Ирака, Ливии, Сирии привело к возникновению в них террористических организаций, ставших "головной болью" для всего мира, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Главным уроком, который международное сообщество должно вынести из проводимой США антитеррористической политики, может стать лишь понимание того, что борьба с терроризмом должна проводиться на равноправной основе и при неукоснительном соблюдении норм и принципов международного права", - сказал он."Именно пренебрежение США международным правом, выразившееся в неправомерном вмешательстве во внутренние дела и нарушении территориальной неприкосновенности Ирака, Ливии, Сирии, в определенной степени привело к тому, что в указанных государствах возникли опаснейшие террористические организации, ставшие "головной болью" для всего мира", - указал собеседник.Читайте полный текст интервью >>

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в мире, сша, сирия, россия