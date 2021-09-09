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АНО "РСВ" будет сотрудничать с оператором комплекса ГТО
АНО "РСВ" будет сотрудничать с оператором комплекса ГТО - РИА Новости, 09.09.2021
АНО "РСВ" будет сотрудничать с оператором комплекса ГТО
АНО "Россия – страна возможностей" и "Дирекция спортивных и социальных проектов" – федеральный оператор комплекса ГТО заключили соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:28
2021-09-09T18:28
образование - общество
казань
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. АНО "Россия – страна возможностей" и "Дирекция спортивных и социальных проектов" – федеральный оператор комплекса ГТО заключили соглашение о сотрудничестве в реализации программы развития "Другое дело" и комплекса ГТО, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Документ подписан в рамках IX Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава", который проходит в Казани.Соглашение заключено в целях повышения уровня вовлеченности участников программы "Другое дело" в занятия физкультурой и спортом через участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО). Также одним из направлений сотрудничества станет поддержка лидеров и создание условий для формирования и развития сообществ, реализуемых с помощью программы "Другое дело".Платформа "Другое дело" предоставляет возможность пользователям участвовать в общественно-полезных и развивающих инициативах. За каждое выполненное задание начисляются баллы, которые можно обменять на бонусы от партнеров и получить призы. Баллы можно получить за участие в проектах и конкурсах президентской платформы "Россия – страна возможностей", за волонтерскую, благотворительную и другую общественно полезную деятельность, а также за успехи в области образования и саморазвития.К программе "Другое дело" уже присоединились более 50 партнеров – компаний, НКО, госструктур, которые публикуют задания и предоставляют призы самым активным участникам. С момента запуска платформы "Другое дело" в июне 2021 года к ней присоединились более 130 тысяч участников, которые выполнили почти 500 тысяч заданий.
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образование - общество, казань, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
18:28 09.09.2021
 

АНО "РСВ" будет сотрудничать с оператором комплекса ГТО

© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"АНО "Россия – страна возможностей" и "Дирекция спортивных и социальных проектов" – федеральный оператор комплекса ГТО заключили соглашение
АНО Россия – страна возможностей и Дирекция спортивных и социальных проектов – федеральный оператор комплекса ГТО заключили соглашение - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. АНО "Россия – страна возможностей" и "Дирекция спортивных и социальных проектов" – федеральный оператор комплекса ГТО заключили соглашение о сотрудничестве в реализации программы развития "Другое дело" и комплекса ГТО, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Документ подписан в рамках IX Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава", который проходит в Казани.
Соглашение заключено в целях повышения уровня вовлеченности участников программы "Другое дело" в занятия физкультурой и спортом через участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО). Также одним из направлений сотрудничества станет поддержка лидеров и создание условий для формирования и развития сообществ, реализуемых с помощью программы "Другое дело".
Платформа "Другое дело" предоставляет возможность пользователям участвовать в общественно-полезных и развивающих инициативах. За каждое выполненное задание начисляются баллы, которые можно обменять на бонусы от партнеров и получить призы. Баллы можно получить за участие в проектах и конкурсах президентской платформы "Россия – страна возможностей", за волонтерскую, благотворительную и другую общественно полезную деятельность, а также за успехи в области образования и саморазвития.
"Деятельность президентской платформы "Россия – страна возможностей" направлена на развитие социальных лифтов, поиск и поддержку талантов. Наши конкурсы и проекты предоставляют возможности для личностной, профессиональной и общественной самореализации граждан в различных сферах деятельности. При этом, мы понимаем, что формирование и гармоничное развитие личности во многом связано с запасом энергии, с состоянием здоровья, с готовностью преодолевать препятствия и быть бодрым, полным сил, и мы рады приветствовать в числе партнеров программы "Другое дело" организацию, напрямую связанную со спортом и физкультурой", – отметила заместитель генерального директора АНО "РСВ" Ольга Бужинская.
К программе "Другое дело" уже присоединились более 50 партнеров – компаний, НКО, госструктур, которые публикуют задания и предоставляют призы самым активным участникам. С момента запуска платформы "Другое дело" в июне 2021 года к ней присоединились более 130 тысяч участников, которые выполнили почти 500 тысяч заданий.
Руководитель направления по работе с партнерами АНО Россия – страна возможностей Антон Сериков выступает на торжественной церемонии открытия конкурса Мастера гостеприимства в Салехарде - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 16:27
АНО "РСВ" в 2021 году проведет хакатоны по ИИ в 10 регионах
 
Образование - ОбществоКазаньАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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