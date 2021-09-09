https://ria.ru/20210909/sotrudnichestvo-1749405624.html

АНО "РСВ" будет сотрудничать с оператором комплекса ГТО

АНО "РСВ" будет сотрудничать с оператором комплекса ГТО - РИА Новости, 09.09.2021

АНО "РСВ" будет сотрудничать с оператором комплекса ГТО

АНО "Россия – страна возможностей" и "Дирекция спортивных и социальных проектов" – федеральный оператор комплекса ГТО заключили соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:28

2021-09-09T18:28

2021-09-09T18:28

образование - общество

казань

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. АНО "Россия – страна возможностей" и "Дирекция спортивных и социальных проектов" – федеральный оператор комплекса ГТО заключили соглашение о сотрудничестве в реализации программы развития "Другое дело" и комплекса ГТО, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Документ подписан в рамках IX Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава", который проходит в Казани.Соглашение заключено в целях повышения уровня вовлеченности участников программы "Другое дело" в занятия физкультурой и спортом через участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО). Также одним из направлений сотрудничества станет поддержка лидеров и создание условий для формирования и развития сообществ, реализуемых с помощью программы "Другое дело".Платформа "Другое дело" предоставляет возможность пользователям участвовать в общественно-полезных и развивающих инициативах. За каждое выполненное задание начисляются баллы, которые можно обменять на бонусы от партнеров и получить призы. Баллы можно получить за участие в проектах и конкурсах президентской платформы "Россия – страна возможностей", за волонтерскую, благотворительную и другую общественно полезную деятельность, а также за успехи в области образования и саморазвития.К программе "Другое дело" уже присоединились более 50 партнеров – компаний, НКО, госструктур, которые публикуют задания и предоставляют призы самым активным участникам. С момента запуска платформы "Другое дело" в июне 2021 года к ней присоединились более 130 тысяч участников, которые выполнили почти 500 тысяч заданий.

https://ria.ru/20210904/khakatony-1748701548.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, казань, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")