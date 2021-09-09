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Рябков рассказал о переговорах с США по стратегической стабильности
Рябков рассказал о переговорах с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 09.09.2021
Рябков рассказал о переговорах с США по стратегической стабильности
РФ и США пока не договорились о создании рабочих групп по стратегической стабильности и их мандате, идет обсуждение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T20:29
2021-09-09T20:57
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. РФ и США пока не договорились о создании рабочих групп по стратегической стабильности и их мандате, идет обсуждение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Пока мы не договорились, какие группы будут созданы и с каким мандатом. Это вопрос достаточно сложный, хотя и не главный. Сложность его в том, что, как говорилось в известном мультфильме, "как корабль назовешь, так он и поплывет". В данном случае от тематического охвата рабочих групп во многом будет зависеть и темп продвижения вперед, и шансы на достижение искомого результата", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант"."Американцы это тоже прекрасно понимают и уделяют этому аспекту существенное внимание. Не думаю, что мы сможем что-то объявить в этом плане до проведения очной встречи в последних числах сентября, хотя, наверное, к этому надо стремиться. Но один вопрос тянет за собой другие", - добавил Рябков.По его словам, РФ и США могут разработать несколько юридически и политически обязывающих документов по стратегической стабильности, при этом не исключено, что ряд документов могут носить характер исполнительных соглашений, не предполагающих ратификации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я говорю о разработке юридически обязывающего документа, возможно не одного, а нескольких текстов. И юридически, и политически обязывающих, если такая опция будет сочтена обеими сторонами более предпочтительной", - сказал Рябков.Он пояснил, что в Москве серьезно относятся к американским сигналам о том, что могут быть и, скорее всего, будут проблемы с ратификацией гипотетического нового договора. "А такая ратификация потребуется, коль скоро в этом гипотетическом договоре речь пойдет о вопросах контроля над вооружениями и национальной безопасности США, ну и о нашей, конечно, тоже", - добавил замминистра."В идеале мы бы, естественно, хотели все наши договоренности с США облечь в максимально обязывающую — то есть юридически обязывающую — форму... Но по ряду вопросов я допускаю, что оптимальным может стать путь заключения исполнительных соглашений, не требующих ратификации, либо выхода на определенные политические понимания. Мы ранее имели опыт заключения такого рода документов в самых разных областях, и они работали", - подчеркнул Рябков.Он также отметил, что Россия надеется, что диалог с США по стратегической стабильности не попадет в полную зависимость от внутренних процессов в Вашингтоне."Нам не хотелось бы, чтобы наш диалог, который уже запущен, попадал в полную зависимость от неких внутренних процессов в США. Наоборот, мы хотели бы надеяться, по крайней мере, что ход и содержание нашего диалога будут оказывать прямое и существенное воздействие на то, как развиваются мыслительный процесс и межведомственная работа в Вашингтоне по доктринальным документам", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант".По его словам, в Москве понимают, что "администрация США находится в процессе обзора, используя их термин, то есть пересмотра действующих доктринальных документов"."Готовятся их обновленные версии. Это непосредственно влияет на позицию, которую США будут отрабатывать", - добавил замминистра.Кроме того, Рябков заявил, что РФ надеется на ответственный подход США к тематике стратегической стабильности, и Москва не играет в политические игры по этой темеБазовая позиция РФ на переговорах с США по стратегической стабильности идентична тому, что передавалось американской стороне в октябре 2020 года на излете работы прежней администрации и в феврале 2021 года уже нынешней администрации вскоре после инаугурации президента (Джо) Байдена, добавил он"Это отражение того, что наша позиция не конъюнктурна, а последовательна. Она зиждется на глубоком анализе и четком осознании наших национальных интересов. Говорю это для того, чтобы подчеркнуть: мы не играем в политические игры вокруг стратегической стабильности. Нам очевидно фундаментальное значение этих вопросов для обеспечения и нашей безопасности, и международного мира. Рассчитываем, что с американской стороны будет столь же ответственный подход", - сказал Рябков.Россия надеется, что администрация Байдена избежит соблазна расширить повестку переговоров по стратстабильности, в том числе по теме Китая, заявил Рябков."Я не думаю, что нынешняя администрация США окажется подвержена соблазнам, которые испытывали коллеги в Вашингтоне при (45-м президенте США Дональде) Трампе в части попыток нас заманить в некую игру на антикитайской основе", - сказал Рябков."Будем надеяться, что наш диалог с США по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности будет идти в рамках, которые заданы президентами на их встрече в Женеве, без попыток привнести в него ненужные осложняющие факторы", - отметил он.Очередная встреча РФ-США по стратегической стабильности прошла в июле в Женеве. Стороны договорились провести новый раунд консультаций в конце сентября.
https://ria.ru/20210909/putin-1749370658.html
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сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
20:29 09.09.2021 (обновлено: 20:57 09.09.2021)
 
Рябков рассказал о переговорах с США по стратегической стабильности

Замглавы МИД Рябков: Россия и США не договорились о группах по стратегической стабильности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. РФ и США пока не договорились о создании рабочих групп по стратегической стабильности и их мандате, идет обсуждение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока мы не договорились, какие группы будут созданы и с каким мандатом. Это вопрос достаточно сложный, хотя и не главный. Сложность его в том, что, как говорилось в известном мультфильме, "как корабль назовешь, так он и поплывет". В данном случае от тематического охвата рабочих групп во многом будет зависеть и темп продвижения вперед, и шансы на достижение искомого результата", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант".
"Американцы это тоже прекрасно понимают и уделяют этому аспекту существенное внимание. Не думаю, что мы сможем что-то объявить в этом плане до проведения очной встречи в последних числах сентября, хотя, наверное, к этому надо стремиться. Но один вопрос тянет за собой другие", - добавил Рябков.
По его словам, РФ и США могут разработать несколько юридически и политически обязывающих документов по стратегической стабильности, при этом не исключено, что ряд документов могут носить характер исполнительных соглашений, не предполагающих ратификации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Я говорю о разработке юридически обязывающего документа, возможно не одного, а нескольких текстов. И юридически, и политически обязывающих, если такая опция будет сочтена обеими сторонами более предпочтительной", - сказал Рябков.
Он пояснил, что в Москве серьезно относятся к американским сигналам о том, что могут быть и, скорее всего, будут проблемы с ратификацией гипотетического нового договора. "А такая ратификация потребуется, коль скоро в этом гипотетическом договоре речь пойдет о вопросах контроля над вооружениями и национальной безопасности США, ну и о нашей, конечно, тоже", - добавил замминистра.
"В идеале мы бы, естественно, хотели все наши договоренности с США облечь в максимально обязывающую — то есть юридически обязывающую — форму... Но по ряду вопросов я допускаю, что оптимальным может стать путь заключения исполнительных соглашений, не требующих ратификации, либо выхода на определенные политические понимания. Мы ранее имели опыт заключения такого рода документов в самых разных областях, и они работали", - подчеркнул Рябков.
Он также отметил, что Россия надеется, что диалог с США по стратегической стабильности не попадет в полную зависимость от внутренних процессов в Вашингтоне.
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"Нам не хотелось бы, чтобы наш диалог, который уже запущен, попадал в полную зависимость от неких внутренних процессов в США. Наоборот, мы хотели бы надеяться, по крайней мере, что ход и содержание нашего диалога будут оказывать прямое и существенное воздействие на то, как развиваются мыслительный процесс и межведомственная работа в Вашингтоне по доктринальным документам", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, в Москве понимают, что "администрация США находится в процессе обзора, используя их термин, то есть пересмотра действующих доктринальных документов".
"Готовятся их обновленные версии. Это непосредственно влияет на позицию, которую США будут отрабатывать", - добавил замминистра.
Кроме того, Рябков заявил, что РФ надеется на ответственный подход США к тематике стратегической стабильности, и Москва не играет в политические игры по этой теме
Базовая позиция РФ на переговорах с США по стратегической стабильности идентична тому, что передавалось американской стороне в октябре 2020 года на излете работы прежней администрации и в феврале 2021 года уже нынешней администрации вскоре после инаугурации президента (Джо) Байдена, добавил он
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"Это отражение того, что наша позиция не конъюнктурна, а последовательна. Она зиждется на глубоком анализе и четком осознании наших национальных интересов. Говорю это для того, чтобы подчеркнуть: мы не играем в политические игры вокруг стратегической стабильности. Нам очевидно фундаментальное значение этих вопросов для обеспечения и нашей безопасности, и международного мира. Рассчитываем, что с американской стороны будет столь же ответственный подход", - сказал Рябков.
Россия надеется, что администрация Байдена избежит соблазна расширить повестку переговоров по стратстабильности, в том числе по теме Китая, заявил Рябков.
"Я не думаю, что нынешняя администрация США окажется подвержена соблазнам, которые испытывали коллеги в Вашингтоне при (45-м президенте США Дональде) Трампе в части попыток нас заманить в некую игру на антикитайской основе", - сказал Рябков.
"Будем надеяться, что наш диалог с США по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности будет идти в рамках, которые заданы президентами на их встрече в Женеве, без попыток привнести в него ненужные осложняющие факторы", - отметил он.
Очередная встреча РФ-США по стратегической стабильности прошла в июле в Женеве. Стороны договорились провести новый раунд консультаций в конце сентября.
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