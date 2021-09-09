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Свидетельство о регистрации автомобиля разрешили предъявлять в виде QR-кода
Свидетельство о регистрации автомобиля разрешили предъявлять в виде QR-кода - РИА Новости, 09.09.2021
Свидетельство о регистрации автомобиля разрешили предъявлять в виде QR-кода
Свидетельство о регистрации автомобиля теперь можно хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне, сообщается РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:37
2021-09-09T09:52
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
авто
осаго
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Свидетельство о регистрации автомобиля теперь можно хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне, сообщается в телеграм-канале правительства РФ."Страшный сон любого автомобилиста скоро уйдет в прошлое. Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Приложение - совместный проект Минцифры и МВД - уже доступно в сторах", - говорится в сообщении.Отмечается также, что до конца года в "Госуслугах.Авто" можно будет обжаловать штрафы за нарушение ПДД. Кроме того, в перспективе там можно будет хранить цифровой полис ОСАГО. До конца года приложение для автомобилистов будет работать в пилотном режиме, и в этот период сотрудники ГИБДД могут попросить предъявить бумажный вариант СТС.Полицейские будут проверять электронные документы с помощью мобильных устройств с установленным на них программным обеспечением, добавили в пресс-центре МВД РФ.В ведомстве подчеркнули, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на авто в оригинале. Уточняется, что управление автомобилями без документов, предусмотренных ПДД, а также каких-то изменений в правовом поле на период эксперимента не планируется."В случае успешной реализации эксперимента может быть рассмотрен вопрос о применении такого подхода для иных видов используемых водителями документов", - отмечается в сообщении МВД.Согласно сообщению Минцифры, в будущем в приложение будут добавлены и другие сервисы для водителей. В частности, участники ДТП при помощи приложения смогут оформить европротокол.
https://ria.ru/20210901/avtomobil-1748093191.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), авто, осаго, россия
08:37 09.09.2021 (обновлено: 09:52 09.09.2021)
 
Свидетельство о регистрации автомобиля разрешили предъявлять в виде QR-кода

Свидетельство о регистрации автомобиля разрешили предъявлять в виде QR-кода

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД выписывает штраф водителю
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД выписывает штраф водителю - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Свидетельство о регистрации автомобиля теперь можно хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.
"Страшный сон любого автомобилиста скоро уйдет в прошлое. Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Приложение - совместный проект Минцифры и МВД - уже доступно в сторах", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что до конца года в "Госуслугах.Авто" можно будет обжаловать штрафы за нарушение ПДД. Кроме того, в перспективе там можно будет хранить цифровой полис ОСАГО. До конца года приложение для автомобилистов будет работать в пилотном режиме, и в этот период сотрудники ГИБДД могут попросить предъявить бумажный вариант СТС.
Полицейские будут проверять электронные документы с помощью мобильных устройств с установленным на них программным обеспечением, добавили в пресс-центре МВД РФ.
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В ведомстве подчеркнули, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на авто в оригинале. Уточняется, что управление автомобилями без документов, предусмотренных ПДД, а также каких-то изменений в правовом поле на период эксперимента не планируется.
"В случае успешной реализации эксперимента может быть рассмотрен вопрос о применении такого подхода для иных видов используемых водителями документов", - отмечается в сообщении МВД.
Согласно сообщению Минцифры, в будущем в приложение будут добавлены и другие сервисы для водителей. В частности, участники ДТП при помощи приложения смогут оформить европротокол.
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ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)АвтоОСАГОРоссия
 
 
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