https://ria.ru/20210909/registratsiya-1749285730.html

Свидетельство о регистрации автомобиля разрешили предъявлять в виде QR-кода

Свидетельство о регистрации автомобиля разрешили предъявлять в виде QR-кода - РИА Новости, 09.09.2021

Свидетельство о регистрации автомобиля разрешили предъявлять в виде QR-кода

Свидетельство о регистрации автомобиля теперь можно хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне, сообщается РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:37

2021-09-09T08:37

2021-09-09T09:52

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

авто

осаго

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Свидетельство о регистрации автомобиля теперь можно хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне, сообщается в телеграм-канале правительства РФ."Страшный сон любого автомобилиста скоро уйдет в прошлое. Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Приложение - совместный проект Минцифры и МВД - уже доступно в сторах", - говорится в сообщении.Отмечается также, что до конца года в "Госуслугах.Авто" можно будет обжаловать штрафы за нарушение ПДД. Кроме того, в перспективе там можно будет хранить цифровой полис ОСАГО. До конца года приложение для автомобилистов будет работать в пилотном режиме, и в этот период сотрудники ГИБДД могут попросить предъявить бумажный вариант СТС.Полицейские будут проверять электронные документы с помощью мобильных устройств с установленным на них программным обеспечением, добавили в пресс-центре МВД РФ.В ведомстве подчеркнули, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на авто в оригинале. Уточняется, что управление автомобилями без документов, предусмотренных ПДД, а также каких-то изменений в правовом поле на период эксперимента не планируется."В случае успешной реализации эксперимента может быть рассмотрен вопрос о применении такого подхода для иных видов используемых водителями документов", - отмечается в сообщении МВД.Согласно сообщению Минцифры, в будущем в приложение будут добавлены и другие сервисы для водителей. В частности, участники ДТП при помощи приложения смогут оформить европротокол.

https://ria.ru/20210901/avtomobil-1748093191.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/biometriya-1744907602.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), авто, осаго, россия