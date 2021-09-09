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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, он составил 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:36
2021-09-09T11:36
2021-09-09T11:36
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
москва
республика бурятия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, он составил 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,11%, 2. Московская область - 0,12%, 3. Республика Бурятия - 0,13%", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), москва, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 зафиксировали в Москве