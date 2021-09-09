https://ria.ru/20210909/pozhary-1749412365.html

Московская пожарная авиация готова к быстрому тушению самых сложных пожаров

Московская пожарная авиация готова к быстрому тушению самых сложных пожаров - РИА Новости, 09.09.2021

Московская пожарная авиация готова к быстрому тушению самых сложных пожаров

Московская пожарная авиация готова к оперативному тушению самых сложных пожаров, в том числе в высотных зданиях, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:48

2021-09-09T18:48

2021-09-09T18:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

московский авиационный центр

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Московская пожарная авиация готова к оперативному тушению самых сложных пожаров, в том числе в высотных зданиях, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что пожарные вертолеты заступили на круглосуточное дежурство в городе ровно пять лет назад – 9 сентября 2016 года. За это время они приняли участие в тушении 40 сложных пожаров, девять из которых ликвидировали в темное время суток."Пожарная авиация входит в состав уникального подразделения – Московского авиационного центра. Сейчас в городском авиапарке 11 воздушных судов, в том числе пять пожарных вертолетов – один Ми-26 и четыре Ка-32", - рассказал Бирюков.По его словам, эксперты называют Ка-32 идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ. Эти вертолеты приспособлены для полетов в сложных метеоусловиях и признаны одними из лучших пожарных вертолетов во всем мире.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделяется подготовке пилотов. "Все экипажи способны выполнять заборы воды при любой погоде, осуществлять полеты в условиях плотной городской застройки, в том числе в ночное время. За пять лет время подготовки пилотов и техники к вылету сократилось с одного часа до 10-15 минут", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что применение пожарной авиации позволяет обеспечивать безопасность москвичей, расширяет возможности оперативных служб по тушению пожаров.

https://ria.ru/20210820/mats-1746615417.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, московский авиационный центр, городское хозяйство москвы