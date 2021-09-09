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Московская пожарная авиация готова к быстрому тушению самых сложных пожаров
Московская пожарная авиация готова к быстрому тушению самых сложных пожаров - РИА Новости, 09.09.2021
Московская пожарная авиация готова к быстрому тушению самых сложных пожаров
Московская пожарная авиация готова к оперативному тушению самых сложных пожаров, в том числе в высотных зданиях, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:48
2021-09-09T18:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
московский авиационный центр
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Московская пожарная авиация готова к оперативному тушению самых сложных пожаров, в том числе в высотных зданиях, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что пожарные вертолеты заступили на круглосуточное дежурство в городе ровно пять лет назад – 9 сентября 2016 года. За это время они приняли участие в тушении 40 сложных пожаров, девять из которых ликвидировали в темное время суток."Пожарная авиация входит в состав уникального подразделения – Московского авиационного центра. Сейчас в городском авиапарке 11 воздушных судов, в том числе пять пожарных вертолетов – один Ми-26 и четыре Ка-32", - рассказал Бирюков.По его словам, эксперты называют Ка-32 идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ. Эти вертолеты приспособлены для полетов в сложных метеоусловиях и признаны одними из лучших пожарных вертолетов во всем мире.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделяется подготовке пилотов. "Все экипажи способны выполнять заборы воды при любой погоде, осуществлять полеты в условиях плотной городской застройки, в том числе в ночное время. За пять лет время подготовки пилотов и техники к вылету сократилось с одного часа до 10-15 минут", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что применение пожарной авиации позволяет обеспечивать безопасность москвичей, расширяет возможности оперативных служб по тушению пожаров.
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петр бирюков, московский авиационный центр, городское хозяйство москвы
18:48 09.09.2021
 

Московская пожарная авиация готова к быстрому тушению самых сложных пожаров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, приспособленный для полетов в сложных метеоусловиях, во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей Московского авиационного центра
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, приспособленный для полетов в сложных метеоусловиях, во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей Московского авиационного центра - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Московская пожарная авиация готова к оперативному тушению самых сложных пожаров, в том числе в высотных зданиях, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Он отметил, что пожарные вертолеты заступили на круглосуточное дежурство в городе ровно пять лет назад – 9 сентября 2016 года. За это время они приняли участие в тушении 40 сложных пожаров, девять из которых ликвидировали в темное время суток.
"Пожарная авиация входит в состав уникального подразделения – Московского авиационного центра. Сейчас в городском авиапарке 11 воздушных судов, в том числе пять пожарных вертолетов – один Ми-26 и четыре Ка-32", - рассказал Бирюков.
По его словам, эксперты называют Ка-32 идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ. Эти вертолеты приспособлены для полетов в сложных метеоусловиях и признаны одними из лучших пожарных вертолетов во всем мире.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделяется подготовке пилотов. "Все экипажи способны выполнять заборы воды при любой погоде, осуществлять полеты в условиях плотной городской застройки, в том числе в ночное время. За пять лет время подготовки пилотов и техники к вылету сократилось с одного часа до 10-15 минут", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что применение пожарной авиации позволяет обеспечивать безопасность москвичей, расширяет возможности оперативных служб по тушению пожаров.
Локализовать и ликвидировать: как работают пилоты МАЦ - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 19:31
"Локализовать и ликвидировать": как работают пилоты МАЦЛето – время повышенной пожарной опасности. В этот период сотрудники московского авиационного центра регулярно мониторят обстановку в столице с помощью вертолетов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосковский авиационный центрГородское хозяйство Москвы
 
 
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