https://ria.ru/20210909/pozhary-1749412365.html
Московская пожарная авиация готова к быстрому тушению самых сложных пожаров
Московская пожарная авиация готова к быстрому тушению самых сложных пожаров - РИА Новости, 09.09.2021
Московская пожарная авиация готова к быстрому тушению самых сложных пожаров
Московская пожарная авиация готова к оперативному тушению самых сложных пожаров, в том числе в высотных зданиях, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:48
2021-09-09T18:48
2021-09-09T18:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
московский авиационный центр
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596889777_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_0724dc09fd21873d1987c829a48f9f0b.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Московская пожарная авиация готова к оперативному тушению самых сложных пожаров, в том числе в высотных зданиях, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что пожарные вертолеты заступили на круглосуточное дежурство в городе ровно пять лет назад – 9 сентября 2016 года. За это время они приняли участие в тушении 40 сложных пожаров, девять из которых ликвидировали в темное время суток."Пожарная авиация входит в состав уникального подразделения – Московского авиационного центра. Сейчас в городском авиапарке 11 воздушных судов, в том числе пять пожарных вертолетов – один Ми-26 и четыре Ка-32", - рассказал Бирюков.По его словам, эксперты называют Ка-32 идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ. Эти вертолеты приспособлены для полетов в сложных метеоусловиях и признаны одними из лучших пожарных вертолетов во всем мире.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделяется подготовке пилотов. "Все экипажи способны выполнять заборы воды при любой погоде, осуществлять полеты в условиях плотной городской застройки, в том числе в ночное время. За пять лет время подготовки пилотов и техники к вылету сократилось с одного часа до 10-15 минут", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что применение пожарной авиации позволяет обеспечивать безопасность москвичей, расширяет возможности оперативных служб по тушению пожаров.
https://ria.ru/20210820/mats-1746615417.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596889777_9:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_ac12491b4b4cc28c691a05e81138dfa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, московский авиационный центр, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Московская пожарная авиация готова к оперативному тушению самых сложных пожаров, в том числе в высотных зданиях, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
Он отметил, что пожарные вертолеты заступили на круглосуточное дежурство в городе ровно пять лет назад – 9 сентября 2016 года. За это время они приняли участие в тушении 40 сложных пожаров, девять из которых ликвидировали в темное время суток.
"Пожарная авиация входит в состав уникального подразделения – Московского авиационного центра
. Сейчас в городском авиапарке 11 воздушных судов, в том числе пять пожарных вертолетов – один Ми-26 и четыре Ка-32
", - рассказал Бирюков.
По его словам, эксперты называют Ка-32 идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ. Эти вертолеты приспособлены для полетов в сложных метеоусловиях и признаны одними из лучших пожарных вертолетов во всем мире.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделяется подготовке пилотов. "Все экипажи способны выполнять заборы воды при любой погоде, осуществлять полеты в условиях плотной городской застройки, в том числе в ночное время. За пять лет время подготовки пилотов и техники к вылету сократилось с одного часа до 10-15 минут", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что применение пожарной авиации позволяет обеспечивать безопасность москвичей, расширяет возможности оперативных служб по тушению пожаров.