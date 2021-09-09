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В Сочи загорелся жилой дом
В Сочи загорелся жилой дом - РИА Новости, 09.09.2021
В Сочи загорелся жилой дом
Жилой дом горит в Лазаревском районе Сочи на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T19:09
2021-09-09T19:57
происшествия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожары
россия
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СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Жилой дом горит в Лазаревском районе Сочи на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.Сейчас на месте работают 18 спасателей и шесть единиц техники. Подробности произошедшего уточняются.По данным ведомства, в 19.00 пожар локализован на площади 370 "квадратов", пострадавших нет."В 19.36 ликвидация открытого горения. Эвакуировано 3 человека.",- говорится в сообщении.К ликвидацию огня было привлечено 18 спасателей и 6 единиц техники.
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происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, россия
19:09 09.09.2021 (обновлено: 19:57 09.09.2021)
 
В Сочи загорелся жилой дом

МЧС: жилой дом загорелся в Лазаревском районе Сочи на площади 300 квадратных метров

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Жилой дом горит в Лазаревском районе Сочи на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
"В 18.08 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 18.15 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в жилом доме на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают 18 спасателей и шесть единиц техники. Подробности произошедшего уточняются.
По данным ведомства, в 19.00 пожар локализован на площади 370 "квадратов", пострадавших нет.
"В 19.36 ликвидация открытого горения. Эвакуировано 3 человека.",- говорится в сообщении.
К ликвидацию огня было привлечено 18 спасателей и 6 единиц техники.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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ПроисшествияКраснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)пожарыРоссия
 
 
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