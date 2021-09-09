https://ria.ru/20210909/pozhar-1749417423.html

В Сочи загорелся жилой дом

В Сочи загорелся жилой дом - РИА Новости, 09.09.2021

В Сочи загорелся жилой дом

Жилой дом горит в Лазаревском районе Сочи на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T19:09

2021-09-09T19:09

2021-09-09T19:57

происшествия

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожары

россия

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СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Жилой дом горит в Лазаревском районе Сочи на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.Сейчас на месте работают 18 спасателей и шесть единиц техники. Подробности произошедшего уточняются.По данным ведомства, в 19.00 пожар локализован на площади 370 "квадратов", пострадавших нет."В 19.36 ликвидация открытого горения. Эвакуировано 3 человека.",- говорится в сообщении.К ликвидацию огня было привлечено 18 спасателей и 6 единиц техники.

https://ria.ru/20210909/pozhar-1749330285.html

краснодарский край

сочи

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, россия