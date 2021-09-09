https://ria.ru/20210909/pozhar-1749417423.html
В Сочи загорелся жилой дом
В Сочи загорелся жилой дом - РИА Новости, 09.09.2021
В Сочи загорелся жилой дом
Жилой дом горит в Лазаревском районе Сочи на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T19:09
2021-09-09T19:09
2021-09-09T19:57
происшествия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожары
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Жилой дом горит в Лазаревском районе Сочи на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.Сейчас на месте работают 18 спасателей и шесть единиц техники. Подробности произошедшего уточняются.По данным ведомства, в 19.00 пожар локализован на площади 370 "квадратов", пострадавших нет."В 19.36 ликвидация открытого горения. Эвакуировано 3 человека.",- говорится в сообщении.К ликвидацию огня было привлечено 18 спасателей и 6 единиц техники.
https://ria.ru/20210909/pozhar-1749330285.html
краснодарский край
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, россия
19:09 09.09.2021 (обновлено: 19:57 09.09.2021)
В Сочи загорелся жилой дом
МЧС: жилой дом загорелся в Лазаревском районе Сочи на площади 300 квадратных метров