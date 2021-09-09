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В Москве один человек погиб из-за пожара в жилом доме
В Москве один человек погиб из-за пожара в жилом доме - РИА Новости, 09.09.2021
В Москве один человек погиб из-за пожара в жилом доме
Один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома, возгорание ликвидировано, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:51
2021-09-09T12:51
2021-09-09T12:51
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома, возгорание ликвидировано, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."ЮЗАО Косыгина, дом 5 - пожар в квартире жилого дома ликвидирован. Один погибший", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе столичного главка МЧС ранее сообщали о возгорании в квартире на улице Косыгина."Поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮЗАО, улица Косыгина, дом 5, где происходило возгорание в квартире, расположенной на десятом этаже десятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров... Принятыми мерами в 11.03 пожар ликвидирован", - сообщали в ведомстве.Там уточняли, что из горящей квартиры удалось спасти одного человека, которого передали медикам.
https://ria.ru/20210830/pozhar-1747852829.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Москве один человек погиб из-за пожара в жилом доме
МЧС: один человек погиб из-за пожара в многоэтажке на юго-западе Москвы
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома, возгорание ликвидировано, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"ЮЗАО Косыгина, дом 5 - пожар в квартире жилого дома ликвидирован. Один погибший", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МЧС
ранее сообщали о возгорании в квартире на улице Косыгина.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮЗАО, улица Косыгина, дом 5, где происходило возгорание в квартире, расположенной на десятом этаже десятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров... Принятыми мерами в 11.03 пожар ликвидирован", - сообщали в ведомстве.
Там уточняли, что из горящей квартиры удалось спасти одного человека, которого передали медикам.