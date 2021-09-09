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Москвичам пообещали классическое бабье лето и золотую осень
Москвичам пообещали классическое бабье лето и золотую осень - РИА Новости, 09.09.2021
Москвичам пообещали классическое бабье лето и золотую осень
Настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой ожидается в последней декаде сентября с приходом в Москву "скандинавца",... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T19:22
2021-09-09T19:22
2021-09-09T19:22
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой ожидается в последней декаде сентября с приходом в Москву "скандинавца", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Надежды на длительный период тёплой и сухой погоды остаются. Прогнозы показывают, что произойдет это, скорее всего, в последней декаде сентября, когда на синоптическую авансцену Европейской России выйдет обширный "скандинавец", который и подарит нам настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой, когда ночами воздух будет остывать до плюс 1 - плюс 6 с вероятностью предутренних очаговых заморозков, а днем столбики будут подниматься до плюс 11 - плюс 16", - рассказал Тишковец.Он отметил, что вместе с астрономической осенью - 22 сентября - наступит и осень золотая.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
Москвичам пообещали классическое бабье лето и золотую осень
Сотрудник "Фобоса" Тишковец: бабье лето ожидается в Москве в последней декаде сентября