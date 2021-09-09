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Москвичам пообещали классическое бабье лето и золотую осень
Москвичам пообещали классическое бабье лето и золотую осень - РИА Новости, 09.09.2021
Москвичам пообещали классическое бабье лето и золотую осень
Настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой ожидается в последней декаде сентября с приходом в Москву "скандинавца",... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T19:22
2021-09-09T19:22
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой ожидается в последней декаде сентября с приходом в Москву "скандинавца", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Надежды на длительный период тёплой и сухой погоды остаются. Прогнозы показывают, что произойдет это, скорее всего, в последней декаде сентября, когда на синоптическую авансцену Европейской России выйдет обширный "скандинавец", который и подарит нам настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой, когда ночами воздух будет остывать до плюс 1 - плюс 6 с вероятностью предутренних очаговых заморозков, а днем столбики будут подниматься до плюс 11 - плюс 16", - рассказал Тишковец.Он отметил, что вместе с астрономической осенью - 22 сентября - наступит и осень золотая.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
19:22 09.09.2021
 
Москвичам пообещали классическое бабье лето и золотую осень

Сотрудник "Фобоса" Тишковец: бабье лето ожидается в Москве в последней декаде сентября

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкОсень в Царицыно
Осень в Царицыно - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой ожидается в последней декаде сентября с приходом в Москву "скандинавца", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Надежды на длительный период тёплой и сухой погоды остаются. Прогнозы показывают, что произойдет это, скорее всего, в последней декаде сентября, когда на синоптическую авансцену Европейской России выйдет обширный "скандинавец", который и подарит нам настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой, когда ночами воздух будет остывать до плюс 1 - плюс 6 с вероятностью предутренних очаговых заморозков, а днем столбики будут подниматься до плюс 11 - плюс 16", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что вместе с астрономической осенью - 22 сентября - наступит и осень золотая.
Дым из труб ТЭЦ возле международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 18:55
Синоптики предупредили москвичей об "обвале полярного холода"
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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