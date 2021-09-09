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Отопление по заявкам соцучреждений начали включать в Москве
Отопление по заявкам соцучреждений начали включать в Москве - РИА Новости, 09.09.2021
Отопление по заявкам соцучреждений начали включать в Москве
Отопление в социальных учреждениях Москвы начали включать по заявкам, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T07:06
2021-09-09T11:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отопление в социальных учреждениях Москвы начали включать по заявкам, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В настоящее время поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится. Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий", — сообщил Бирюков.Он напомнил, что процедура включения отопления в городе занимает несколько дней."Это не происходит одномоментно, технологический срок составляет пять суток. Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем на предприятиях торговли и промышленности", - добавил он.Бирюков отметил, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Все мероприятия завершены в установленный срок - к 1 сентября.
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москва, петр бирюков, жкх
07:06 09.09.2021 (обновлено: 11:58 09.09.2021)
 

Отопление по заявкам соцучреждений начали включать в Москве

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота коммунальщиков
Работа коммунальщиков - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отопление в социальных учреждениях Москвы начали включать по заявкам, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится. Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий", — сообщил Бирюков.
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Чистка лица, или Как ремонтировать фасад здания, если он "бухтит"
Он напомнил, что процедура включения отопления в городе занимает несколько дней.
"Это не происходит одномоментно, технологический срок составляет пять суток. Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем на предприятиях торговли и промышленности", - добавил он.
Бирюков отметил, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Все мероприятия завершены в установленный срок - к 1 сентября.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
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