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Отопление по заявкам соцучреждений начали включать в Москве
Отопление по заявкам соцучреждений начали включать в Москве - РИА Новости, 09.09.2021
Отопление по заявкам соцучреждений начали включать в Москве
Отопление в социальных учреждениях Москвы начали включать по заявкам, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T07:06
2021-09-09T07:06
2021-09-09T11:58
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петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отопление в социальных учреждениях Москвы начали включать по заявкам, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В настоящее время поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится. Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий", — сообщил Бирюков.Он напомнил, что процедура включения отопления в городе занимает несколько дней."Это не происходит одномоментно, технологический срок составляет пять суток. Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем на предприятиях торговли и промышленности", - добавил он.Бирюков отметил, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Все мероприятия завершены в установленный срок - к 1 сентября.
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москва, петр бирюков, жкх
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Отопление в социальных учреждениях Москвы начали включать по заявкам, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В настоящее время поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится. Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий", — сообщил Бирюков.
Он напомнил, что процедура включения отопления в городе занимает несколько дней.
"Это не происходит одномоментно, технологический срок составляет пять суток. Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем на предприятиях торговли и промышленности", - добавил он.
Бирюков отметил, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Все мероприятия завершены в установленный срок - к 1 сентября.