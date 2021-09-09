https://ria.ru/20210909/otoplenie-1749318965.html

Отопление по заявкам соцучреждений начали включать в Москве

Отопление по заявкам соцучреждений начали включать в Москве - РИА Новости, 09.09.2021

Отопление по заявкам соцучреждений начали включать в Москве

Отопление в социальных учреждениях Москвы начали включать по заявкам, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T07:06

2021-09-09T07:06

2021-09-09T11:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156048/36/1560483631_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_b5d5d177a33a08fd8bc12cc85eaa83a9.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отопление в социальных учреждениях Москвы начали включать по заявкам, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В настоящее время поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится. Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий", — сообщил Бирюков.Он напомнил, что процедура включения отопления в городе занимает несколько дней."Это не происходит одномоментно, технологический срок составляет пять суток. Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем на предприятиях торговли и промышленности", - добавил он.Бирюков отметил, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Все мероприятия завершены в установленный срок - к 1 сентября.

https://realty.ria.ru/20210908/remont-1749145030.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, жкх