https://ria.ru/20210909/obstanovka-1749370503.html

Путин назвал обстановку в мире крайне турбулентной

Путин назвал обстановку в мире крайне турбулентной - РИА Новости, 09.09.2021

Путин назвал обстановку в мире крайне турбулентной

Обстановка в мире остается крайне турбулентной, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:44

2021-09-09T15:44

2021-09-09T16:00

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Обстановка в мире остается крайне турбулентной, считает президент РФ Владимир Путин."Тесное партнерство стран БРИКС востребовано, учитывая, что обстановка в мире остается крайне турбулентной", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС в четверг.Он также отметил, что авторитет объединения растет, и его роль в международных делах повышается, она весьма заметна."Это логичный результат того, что за 15 лет совместной деятельности БРИКС удалось наладить эффективное взаимодействие по всему спектру актуальных вопросов глобальной и региональной повестки", - добавил глава государства.Тринадцатый саммит БРИКС проходит 9 сентября под председательством Индии. Темой своего председательства Индия выбрала "15 лет БРИКС: сотрудничество внутри БРИКС во имя преемственности, консолидации и консенсуса".

https://ria.ru/20210909/briks-1748999471.html

россия

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2021

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в мире, владимир путин, россия