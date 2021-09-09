В Новосибирске суд эвакуировали из-за заявления подсудимой о гранатомете
В Новосибирске суд эвакуировали из-за подсудимой, заявившей, что у нее в сумке гранатомет
НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Заельцовский районный суд Новосибирска в четверг эвакуировали из-за одной из подсудимых, которая заявила приставам, что у нее в сумке находятся гранатомет и граната, угроза оказалась ложной, сообщает суд.
"В Заельцовском районном суде Новосибирска в 09.30 (05.30 мск) была объявлена экстренная эвакуация после сообщения об угрозе взрыва", - говорится в сообщении.
6 сентября, 18:46Со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве эвакуировали людей
В суде пояснили, что утром в здание вошла женщина, проходящая по одному из дел в качестве подсудимой. На посту охраны судебный пристав потребовал представить документы, удостоверяющие личность и сумку для осмотра.
"После чего Латышева Е.А. сообщила, что в ее сумке находятся гранатомет и граната. Судебный пристав <…> потребовал положить сумку на стул и проследовать в помещение судебных приставов по ОУПДС для выяснения обстоятельств", - сообщили в суде.
Приставы сразу сообщили о происшествии в полицию и другие экстренные службы. Все сотрудники и посетители были эвакуированы из здания суда. После проведения проверки силовики установили, что сообщение является ложным. В настоящее время Заельцовский районный суд вернулся к работе в штатном режиме, добавили в учреждении.
В управлении судебного департамента по Новосибирской области журналистам уточнили, что Екатерина Латышева проходит подсудимой по делу о мошенничестве в крупном размере на сумму более 1 миллиона рублей. Женщина обвиняется в том, что без ведома людей, получая паспортные данные под видом кадрового агентства, оформляла на них кредиты в одном из банков.
24 августа, 11:22Мосгорсуд экстренно эвакуировали