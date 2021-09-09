https://ria.ru/20210909/novosibirsk-1749286442.html

В Новосибирске суд эвакуировали из-за заявления подсудимой о гранатомете

В Новосибирске суд эвакуировали из-за заявления подсудимой о гранатомете - РИА Новости, 09.09.2021

В Новосибирске суд эвакуировали из-за заявления подсудимой о гранатомете

Заельцовский районный суд Новосибирска в четверг эвакуировали из-за одной из подсудимых, которая заявила приставам, что у нее в сумке находятся гранатомет и... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:46

2021-09-09T08:46

2021-09-09T08:46

происшествия

новосибирская область

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg

НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Заельцовский районный суд Новосибирска в четверг эвакуировали из-за одной из подсудимых, которая заявила приставам, что у нее в сумке находятся гранатомет и граната, угроза оказалась ложной, сообщает суд."В Заельцовском районном суде Новосибирска в 09.30 (05.30 мск) была объявлена экстренная эвакуация после сообщения об угрозе взрыва", - говорится в сообщении.В суде пояснили, что утром в здание вошла женщина, проходящая по одному из дел в качестве подсудимой. На посту охраны судебный пристав потребовал представить документы, удостоверяющие личность и сумку для осмотра.Приставы сразу сообщили о происшествии в полицию и другие экстренные службы. Все сотрудники и посетители были эвакуированы из здания суда. После проведения проверки силовики установили, что сообщение является ложным. В настоящее время Заельцовский районный суд вернулся к работе в штатном режиме, добавили в учреждении.В управлении судебного департамента по Новосибирской области журналистам уточнили, что Екатерина Латышева проходит подсудимой по делу о мошенничестве в крупном размере на сумму более 1 миллиона рублей. Женщина обвиняется в том, что без ведома людей, получая паспортные данные под видом кадрового агентства, оформляла на них кредиты в одном из банков.

https://ria.ru/20210906/metro-1748924553.html

https://ria.ru/20210824/mosgorsud-1746988758.html

новосибирская область

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, новосибирск