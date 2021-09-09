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СК задержал женщину, оставившую новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве
СК задержал женщину, оставившую новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве - РИА Новости, 09.09.2021
СК задержал женщину, оставившую новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве
В Москве задержали мать новорожденной девочки, обнаруженной в мусоропроводе, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T20:03
2021-09-09T20:03
2021-09-09T21:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Москве задержали мать новорожденной девочки, обнаруженной в мусоропроводе, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.Ранее в прокуратуре заявили, что утром на Литовском бульваре нашли родившегося не более суток назад ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет. Его передали врачам. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.В ведомстве рассказали, что личность женщины удалось установить, ей оказалась 36-летняя жительница дома, где оставили младенца.Подозреваемую госпитализировали, как только она получит медпомощь, начнутся следственные действия, добавила Иванова.
https://ria.ru/20210909/podzhog-1749340412.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
20:03 09.09.2021 (обновлено: 21:00 09.09.2021)
СК задержал женщину, оставившую новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве
СК Москвы задержал женщину, оставившую дочь в мусоропроводе на юго-западе столицы