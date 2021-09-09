https://ria.ru/20210909/novorozhdennaya-1749423650.html

СК задержал женщину, оставившую новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве

СК задержал женщину, оставившую новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве - РИА Новости, 09.09.2021

СК задержал женщину, оставившую новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве

В Москве задержали мать новорожденной девочки, обнаруженной в мусоропроводе, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T20:03

2021-09-09T20:03

2021-09-09T21:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Москве задержали мать новорожденной девочки, обнаруженной в мусоропроводе, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.Ранее в прокуратуре заявили, что утром на Литовском бульваре нашли родившегося не более суток назад ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет. Его передали врачам. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.В ведомстве рассказали, что личность женщины удалось установить, ей оказалась 36-летняя жительница дома, где оставили младенца.Подозреваемую госпитализировали, как только она получит медпомощь, начнутся следственные действия, добавила Иванова.

https://ria.ru/20210909/podzhog-1749340412.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова