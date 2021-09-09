https://ria.ru/20210909/moshenniki-1749332051.html
Эксперты зафиксировали рост мошеннических сайтов по продаже авиабилетов
Эксперты зафиксировали рост мошеннических сайтов по продаже авиабилетов - РИА Новости, 09.09.2021
Эксперты зафиксировали рост мошеннических сайтов по продаже авиабилетов
За последний месяц лета количество мошеннических ресурсов выросло на 11 процентов по сравнению с июлем: в августе специалисты выявили 580 поддельных сайтов по... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:15
2021-09-09T13:15
2021-09-09T13:15
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. За последний месяц лета количество мошеннических ресурсов выросло на 11 процентов по сравнению с июлем: в августе специалисты выявили 580 поддельных сайтов по продаже авиабилетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Aviasales.В целом, за лето количество мошенников выросло в 7,5 раз, отмечают эксперты. Однако с наступлением осени их активность должна постепенно снизиться, но про безопасность забывать пока рано."Лето закончилось, но бархатный сезон во многие туристические страны продолжается. Поэтому не стоит расслабляться — количество мошенников хоть и уменьшится, но не намного. Не переводите никому деньги на личные банковские карты. С большой вероятностью это будут мошенники", – считает CEO BrandSecurity Руслан Кривулин.Специалисты рекомендуют всегда покупать билеты только на официальных ресурсах и проверять их подлинность на сайте Настоящийбилет.рф.
https://ria.ru/20210909/otdykh-1749208712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, новости - туризм, авиабилеты, туристы
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. За последний месяц лета количество мошеннических ресурсов выросло на 11 процентов по сравнению с июлем: в августе специалисты выявили 580 поддельных сайтов по продаже авиабилетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Aviasales.
В целом, за лето количество мошенников выросло в 7,5 раз, отмечают эксперты. Однако с наступлением осени их активность должна постепенно снизиться, но про безопасность забывать пока рано.
"Лето закончилось, но бархатный сезон во многие туристические страны продолжается. Поэтому не стоит расслабляться — количество мошенников хоть и уменьшится, но не намного. Не переводите никому деньги на личные банковские карты. С большой вероятностью это будут мошенники", – считает CEO BrandSecurity Руслан Кривулин.
Специалисты рекомендуют всегда покупать билеты только на официальных ресурсах и проверять их подлинность на сайте
Настоящийбилет.рф.