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Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на "Госуслугах"
Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на "Госуслугах" - РИА Новости, 09.09.2021
Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на "Госуслугах"
Мошенники начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала "Госуслуги" об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T06:18
2021-09-09T06:18
происшествия
госуслуги
сбербанк россии
станислав кузнецов
мошенничество
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала "Госуслуги" об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти процедуру регистрации и уплатить пошлину. Соответствующую схему выявил Сбербанк, сообщил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.По его словам, в письме мошенников подчеркивается необходимость скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии. Мошенники сразу же предлагают потенциальной жертве пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, где следует заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую нескольких тысяч рублей.В результате и данные, и деньги попадают к злоумышленникам.Предупреждение РоскомнадзораРанее в Роскомнадзоре предупредили, что мошенники пытаются собирать личные данные россиян, представляясь во время телефонного разговора сотрудниками ведомства.Злоумышленники предупреждают собеседника о том, что кто-то якобы пытается сменить его абонентский номер, а потом предлагают "тут же оформить заявление и проверить, не используются ли персональные данные пользователя третьими лицами".Мошенники также уточняют, зарегистрирован ли пользователь на портале "Госуслуг". Как утверждают преступники, недавно на проверяемый номер "оформили кредит".Программа борьбы с телефонным мошенничествомРанее Кузнецов рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что Сбербанк разработал программу борьбы с телефонным мошенничеством, благодаря чему уровень жалоб клиентов на это удалось снизить на 40 процентов.Важность повышения финансовой грамотностиБанк России хотел бы, чтобы российские граждане научились полученные финансовые знания трансформировать в реальное поведение, чтобы избежать рисков при инвестировании, столкновении с мошенниками в киберпространстве, сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.По его словам, в современных условиях необходимо развивать инвестиционную грамотность, кибер- и цифровую грамотность.
https://ria.ru/20210902/moshennichestvo-1748273528.html
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происшествия, госуслуги, сбербанк россии, станислав кузнецов, мошенничество, россия
06:18 09.09.2021
 
Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на "Госуслугах"

Зампред правления Сбербанка Кузнецов: выявлена схема мошенников, связанная с "Госуслугами"

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала "Госуслуги" об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти процедуру регистрации и уплатить пошлину. Соответствующую схему выявил Сбербанк, сообщил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
По его словам, в письме мошенников подчеркивается необходимость скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии. Мошенники сразу же предлагают потенциальной жертве пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, где следует заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую нескольких тысяч рублей.
В результате и данные, и деньги попадают к злоумышленникам.
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Предупреждение Роскомнадзора

Ранее в Роскомнадзоре предупредили, что мошенники пытаются собирать личные данные россиян, представляясь во время телефонного разговора сотрудниками ведомства.
Злоумышленники предупреждают собеседника о том, что кто-то якобы пытается сменить его абонентский номер, а потом предлагают "тут же оформить заявление и проверить, не используются ли персональные данные пользователя третьими лицами".
Мошенники также уточняют, зарегистрирован ли пользователь на портале "Госуслуг". Как утверждают преступники, недавно на проверяемый номер "оформили кредит".
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Программа борьбы с телефонным мошенничеством

Ранее Кузнецов рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что Сбербанк разработал программу борьбы с телефонным мошенничеством, благодаря чему уровень жалоб клиентов на это удалось снизить на 40 процентов.
"Благодаря специально созданной и разработанной программе по борьбе с телефонным мошенничеством в этом году уже снизили уровень жалоб на телефонное мошенничество со стороны клиентов Сбербанка на 40 процентов", - сказал он.

Важность повышения финансовой грамотности

Банк России хотел бы, чтобы российские граждане научились полученные финансовые знания трансформировать в реальное поведение, чтобы избежать рисков при инвестировании, столкновении с мошенниками в киберпространстве, сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
По его словам, в современных условиях необходимо развивать инвестиционную грамотность, кибер- и цифровую грамотность.
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ПроисшествияГосуслугиСбербанк РоссииСтанислав КузнецовМошенничествоРоссия
 
 
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