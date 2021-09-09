https://ria.ru/20210909/maski-1749335675.html
Попова указала участникам форума социнноваций на отсутствие масок
Попова указала участникам форума социнноваций на отсутствие масок - РИА Новости, 09.09.2021
Попова указала участникам форума социнноваций на отсутствие масок
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала замечание участникам форума "Социальных инноваций регионов", так как многие были без масок. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:18
2021-09-09T13:18
2021-09-09T13:23
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала замечание участникам форума "Социальных инноваций регионов", так как многие были без масок."Чтобы нам тему-то поддержать антиковидную, я бы хотела обратить внимание зала, что вот такими шагами мы вряд ли победим пандемию, у нас народ весь без масок сидит, все успокоились, всем все хорошо", - сказала Попова на форуме "Социальных инноваций регионов".Она отметила, что средств индивидуальной защиты в настоящее время достаточно, маски и дезинфицирующие средства есть в изобилии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:18 09.09.2021 (обновлено: 13:23 09.09.2021)
Попова указала участникам форума социнноваций на отсутствие масок
Попова сделала замечание участникам форума социнноваций из-за отсутствия масок