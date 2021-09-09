https://ria.ru/20210909/maski-1749335675.html

Попова указала участникам форума социнноваций на отсутствие масок

Попова указала участникам форума социнноваций на отсутствие масок - РИА Новости, 09.09.2021

Попова указала участникам форума социнноваций на отсутствие масок

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала замечание участникам форума "Социальных инноваций регионов", так как многие были без масок. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:18

2021-09-09T13:18

2021-09-09T13:23

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала замечание участникам форума "Социальных инноваций регионов", так как многие были без масок."Чтобы нам тему-то поддержать антиковидную, я бы хотела обратить внимание зала, что вот такими шагами мы вряд ли победим пандемию, у нас народ весь без масок сидит, все успокоились, всем все хорошо", - сказала Попова на форуме "Социальных инноваций регионов".Она отметила, что средств индивидуальной защиты в настоящее время достаточно, маски и дезинфицирующие средства есть в изобилии.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии