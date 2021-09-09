https://ria.ru/20210909/losikha-1749312249.html

Лосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе

Лосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 09.09.2021

Лосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе

Еще одно животное пострадало от концертины (колючей проволоки), которой Литва отгораживается от Белоруссии из-за наплыва мигрантов, раненной лосихе удалось... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:27

2021-09-09T11:27

2021-09-09T11:32

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литва

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Еще одно животное пострадало от концертины (колючей проволоки), которой Литва отгораживается от Белоруссии из-за наплыва мигрантов, раненной лосихе удалось выбраться из ловушки, сообщает белорусский госпогранкомитет.Ранее белорусские пограничники сообщили, что первой жертвой концертины стал лось."Пограничники заставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда обнаружили еще одно животное, застрявшее в "колючке". Случай произошел недалеко от того места, где недавно жертвой установленного литовской стороной заграждения стал лось. На этот раз в "концертине" запуталась лосиха. Израненное животное через некоторое время выбралось из ловушки и скрылось в белорусских лесах", - говорится в сообщении комитета в Telegram.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Литва возводит забор на границе с Белоруссией с использованием концертины, чтобы помешать нелегальным мигрантам в пересечении границы и попадании на территорию Литвы.

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в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко