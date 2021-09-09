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Лосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе
Лосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 09.09.2021
Лосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе
Еще одно животное пострадало от концертины (колючей проволоки), которой Литва отгораживается от Белоруссии из-за наплыва мигрантов, раненной лосихе удалось... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:27
2021-09-09T11:27
2021-09-09T11:32
в мире
литва
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Еще одно животное пострадало от концертины (колючей проволоки), которой Литва отгораживается от Белоруссии из-за наплыва мигрантов, раненной лосихе удалось выбраться из ловушки, сообщает белорусский госпогранкомитет.Ранее белорусские пограничники сообщили, что первой жертвой концертины стал лось."Пограничники заставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда обнаружили еще одно животное, застрявшее в "колючке". Случай произошел недалеко от того места, где недавно жертвой установленного литовской стороной заграждения стал лось. На этот раз в "концертине" запуталась лосиха. Израненное животное через некоторое время выбралось из ловушки и скрылось в белорусских лесах", - говорится в сообщении комитета в Telegram.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Литва возводит забор на границе с Белоруссией с использованием концертины, чтобы помешать нелегальным мигрантам в пересечении границы и попадании на территорию Литвы.
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в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко
11:27 09.09.2021 (обновлено: 11:32 09.09.2021)
Лосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе
Госпогранкомитет Белоруссии: на границе с Литвой лосиха застряла в колючей проволоке