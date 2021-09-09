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Лосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе
Лосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 09.09.2021
Лосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе
Еще одно животное пострадало от концертины (колючей проволоки), которой Литва отгораживается от Белоруссии из-за наплыва мигрантов, раненной лосихе удалось... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:27
2021-09-09T11:32
в мире
литва
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Еще одно животное пострадало от концертины (колючей проволоки), которой Литва отгораживается от Белоруссии из-за наплыва мигрантов, раненной лосихе удалось выбраться из ловушки, сообщает белорусский госпогранкомитет.Ранее белорусские пограничники сообщили, что первой жертвой концертины стал лось."Пограничники заставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда обнаружили еще одно животное, застрявшее в "колючке". Случай произошел недалеко от того места, где недавно жертвой установленного литовской стороной заграждения стал лось. На этот раз в "концертине" запуталась лосиха. Израненное животное через некоторое время выбралось из ловушки и скрылось в белорусских лесах", - говорится в сообщении комитета в Telegram.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Литва возводит забор на границе с Белоруссией с использованием концертины, чтобы помешать нелегальным мигрантам в пересечении границы и попадании на территорию Литвы.
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в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко
11:27 09.09.2021 (обновлено: 11:32 09.09.2021)
 
Лосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе

Госпогранкомитет Белоруссии: на границе с Литвой лосиха застряла в колючей проволоке

© Пограничный комитет БеларусиЛосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе
Лосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе
© Пограничный комитет Беларуси
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Еще одно животное пострадало от концертины (колючей проволоки), которой Литва отгораживается от Белоруссии из-за наплыва мигрантов, раненной лосихе удалось выбраться из ловушки, сообщает белорусский госпогранкомитет.
Ранее белорусские пограничники сообщили, что первой жертвой концертины стал лось.
"Пограничники заставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда обнаружили еще одно животное, застрявшее в "колючке". Случай произошел недалеко от того места, где недавно жертвой установленного литовской стороной заграждения стал лось. На этот раз в "концертине" запуталась лосиха. Израненное животное через некоторое время выбралось из ловушки и скрылось в белорусских лесах", - говорится в сообщении комитета в Telegram.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Литва возводит забор на границе с Белоруссией с использованием концертины, чтобы помешать нелегальным мигрантам в пересечении границы и попадании на территорию Литвы.
 
В миреЛитваБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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