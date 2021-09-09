https://ria.ru/20210909/likvidatsiya-1749282140.html
В Иркутской области ликвидировали все лесные пожары
В Иркутской области ликвидировали все лесные пожары - РИА Новости, 09.09.2021
В Иркутской области ликвидировали все лесные пожары
Все лесные пожары ликвидировали в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T07:42
2021-09-09T07:42
2021-09-09T07:42
происшествия
иркутская область
природные пожары в россии
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ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Все лесные пожары ликвидировали в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Отмечается, что с учетом риска возникновения новых очагов группировку сил и средств лесопожарных формирований уменьшать пока не планируется. В полной боевой готовности находятся 260 пожарных-десантников и более 1300 бойцов лесопожарных станций. Особый противопожарный режим на севере региона действует до 15 сентября.С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 587 лесных пожаров. Это на 330 меньше, чем на эту дату в прошлом году.
https://ria.ru/20210807/pozhary-1744855682.html
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РИА Новости
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происшествия, иркутская область, природные пожары в россии
В Иркутской области ликвидировали все лесные пожары
В Иркутске заявили о ликвидации всех лесных пожаров в регионе