https://ria.ru/20210909/likvidatsiya-1749282140.html

В Иркутской области ликвидировали все лесные пожары

В Иркутской области ликвидировали все лесные пожары - РИА Новости, 09.09.2021

В Иркутской области ликвидировали все лесные пожары

Все лесные пожары ликвидировали в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T07:42

2021-09-09T07:42

2021-09-09T07:42

происшествия

иркутская область

природные пожары в россии

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ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Все лесные пожары ликвидировали в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Отмечается, что с учетом риска возникновения новых очагов группировку сил и средств лесопожарных формирований уменьшать пока не планируется. В полной боевой готовности находятся 260 пожарных-десантников и более 1300 бойцов лесопожарных станций. Особый противопожарный режим на севере региона действует до 15 сентября.С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 587 лесных пожаров. Это на 330 меньше, чем на эту дату в прошлом году.

https://ria.ru/20210807/pozhary-1744855682.html

иркутская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, природные пожары в россии